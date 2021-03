Një testim i vaksinës COVID-19 të kompanisë Pfizer tek më shumë se gjysmë milioninjerëz konfirmon se ajo është shumë efektive në parandalimin e rasteve serioze osevdekjes, edhe vetëm pas një doze. Rezultatet e botuara të mërkurën, nga një fushatë vaksinimi masive në Izrael, japinsiguri të fortë se përfitimet e vërejtura në testime në përmasa më të vogla dhe tëkufizuara, u përsëritën kur vaksina u përdor shumë më gjerësisht në një popullatë nëgrupmosha dhe kushte të ndryshme shëndetësore. Vaksina ishte 92% efektive në parandalimin e sëmundjes së rëndë pas dy dozave dhe62% pas një doze. Efektshmëria e saj e vlerësuar për parandalimin e vdekjes ishte 72% dyose tre javë pas dozës së parë, një nivel që mund të përmirësohet ndërsa konsolidohetimuniteti me kalimin e kohës. Ajo rezultoi po aq efektive tek njerëzit mbi 70 vjeç sa edhe tek të rinjtë. "Kjo është jashtëzakonisht inkurajuese, më mirë se sa kisha parashikuar," tha Dr. Gregory Poland i klinikës Mayo. Dr. Buddy Creech i Universitetit Vanderbilt pranoi: "Edhe pas një doze mund të shohimnjë efektshmëri shumë të lartë në parandalimin e vdekjes," tha ai. Asnjë prej mjekëve nuk kishte ndonjë rol në studimin e Izraelit, por të dy janë tëpërfshirë në studime të tjera të vaksinave të koronavirusit. Dy mjekët gjithashtu thanë se rezultatet e reja mund të jenë një shtysë për tëkonsideruar shtyrjen e dozes së dytë, ashtu siç po provon Britania, ose për të dhënë njëdozë në vend të dy për njerëzit që e kanë kaluar tashmë COVID-19, siç po bën Franca, për t’i përdorur më me kursim rezervat e kufizuara. "Unë do të preferoja më mirë që 100 milionë njerëz të merrnin një dozë sesa 50 milionënjerëz të merrnin dy doza," tha dr. Creech. "Jam shumë i inkurajuar nga të dhënat përmarrjen e një doze" në rezultatet nga Izraeli, të cilat u botuan nga Revista Mjekësore e New England....

“Çdo udhëtim i madh nis me një hap të parë dhe çdo shpresë nis me një ëndërr e cila bëhet realitet. Udhëtimi i përbashkët për të ndryshuar Shqipërinë fillon sot. Gjatë javëve të fundit kam prezantuar planet tona të punës në të gjitha drejtimet për ekonominë , arsimin, shëndetësinë… për kthimin e të rinjve në vend dhe ndaljen e katastrofës kombëtare të emigracionit, për integrimin europian, me anë të të cilit fiton çdo shqiptar. Jo premtime boshe, plane pune që do të ndryshojnë jetën e secilit prej jush. Këto janë plane që do ndryshojnë jetën tuaj. Ka ardhur kohë të shkojmë shtëpi më shtëpi, rrugë më rrugë fshat më fshat”, tha Basha.

