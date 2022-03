Pra duhet kuptuar kjo atmosferë e përgjithshme, për të dekriptuar më mirë deklaratat dhe vendimet e politikanëve. Ajo shpjegon se përse, ndonëse nën presionin e fortë të Brukselit, Aleksandar Vuçiçi rrefuzoi të renditej përkrah botës perendimore duke mos pranuar të vëndosë sanksione mbi regjimin e Putinit. Ajo na zbërthen gjithëashtu se përse një aleat i pandashëm i autokratit serb në ushtrimin e gjatë të pushtetit, kryetari i parlamentit, Ivica Daçiç do e arsyetonte shpërthimin e konfliktit në Ukrainë me afrimin e NATO-së në kufijtë rusë. Ajo na zbardh edhe pse një ekstremist tjetër, ministri i brendshëm i Vuçiçit, Aleksandar Vulin, ka kërcënuar me luftë, nëse Kosova afrohet me Aleancën Atlantike.

Agresioni rus mbi Ukrainën e ka bërë idenë e Ballkanit të hapur të ngjajë me një foshnje që ka lindur e vdekur. Më kot kryeministri shqiptar Edi Rama u mundua ta etiketojë votën serbe në OKB, kundër luftës së nisur nga Putini, si një shenjë të unifikimit të kësaj pjese të gadishullit tonë me perëndimin. Ky interpretim i sforcuar dhe abuziv ishte vetëm në përpjekje për të mbrojtur me aq mjete sa kishte në duar, projektin e tij të përbashkët me Vuçiçin.

