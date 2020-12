“Ne duhet të pyesim se çfarë do të thotë sovranitet në shekullin 21. Ka të bëjë me bashkimin e forcës sonë dhe të flasim me një zë në një botë plot me fuqi të mëdha. Ka të bëjë me tërheqjen e njëri-tjetrit në kohë krizash në vend që të përpiqeni të ecni vetëm. BE-ja tregoi se si mund të funksionojë kjo në praktikë”, tha ajo.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy