Kur Jugosllavia u shpërbë me gjak 30 vjet më parë, Serbia luajti një lojë cinike: teksa trupat e financuara nga Beogradi dhe të dërguara në betejë plaçkitën, vranë dhe pushtuan në Kroaci, dhe më vonë në Bosnje, presidenti serb Slobodan Millosheviç u paraqit si i pafajshëm. Ai pohonte se vendi i tij nuk kishte asnjë lidhje me të, se bëhej fjalë për konflikte ndërmjet serbëve vendas dhe shteteve fqinje. Kjo ishte një gënjeshtër dhe megjithatë vështirë se dikush në Perëndim e ngriti zërin kundër saj. Njerëzit preferuan ta shihnin Millosheviçin si partner negociator. Putini kopjoi me sukses sistemin e Millosheviçit në Krime në vitin 2014. “Burrat e tij të vegjël me të gjelbra” ishin forca speciale të ushtrisë ruse pa shenja kombësie në uniformat e tyre. Zyrtarisht, Kremlini pohoi se nuk dinte asgjë për të. Sot, kur gënjeshtra nuk është më e nevojshme, Moska mburret me operacionin special për pushtimin e Krimesë në atë kohë. Gënjeshtra e djeshme është bërë shfrytëzimi i sotëm.

