”Akoma përballemi me përbindëshin virus. Jemi në një fazë që as vetë s’dimë si ta shpjegojmë. Jemi në mëndyshje me popullin. Spo na i besojnë një gjë të tillë. Virusi është një përbindësh dhe jemi të alarmuar. Jo se ka munguar ndonjë gjë. Ne jemi në këmbë. Jemi të lodhur se jemi njerëz por kështu do qëndrojmë deri në fund. Të gjithë bashkë. Por të gjithë duhet të sensibilizohen. Një maskë ndan çdo gjë nga e keqja. Një maskë shpëton një jetë njeriu. Populli të na mirëkuptojë me këtë pjesë. Lufta është shumë e ashpër. Duhet sensibilizim që të jemi më të sigurtë.”- tha Merita Stafa.

