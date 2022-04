Plenumet e KQ nga një për çdo çeshtje u rivendosën, siç i bënte Partia me emrin e vjetër. Vija e masave e vu në jetë, siç e bënte Partia me emërin e vjetër. Rrënjët e qeverisë u vendosën në Zonën e Parë Operative, siç i kishte Partia me emrin e vjetër. Ikona e udhëheqësit të dashur të partisë dhe të popullit është vënë në krye, siç ishte në Partinë e vjetër. Bijtë, nipërit dhe dhëndurrët e anëtarëve të Byrosë Politike dhe të anëtarëve të Komitetit Qendror të PPSH janë në postet drejtuese të qeverisë dhe të partisë. Populli po pret me padurim librin e kuq me citate nga fjalimet.

