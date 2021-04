Më 25 Prill, ju keni fuqinë të vendosni se kush do t’ju përfaqësojë në Parlamentin e ardhshëm, kush do të bëjë ligjet që do të ndikojnë në jetën tuaj dhe kush do të vendosë për reformat e nevojshme për Shqipërinë dhe Integrimin në BE. Ti vendos!

Përmes një shënimi në Twitter, Soreca thotë se në 25 prill shqiptarët kanë fuqinë të vendosin se kush do i përfaqësojë në Parlamentin e ardhshëm kush do të bëjë ligjet që do të ndikojnë në jetën tuaj dhe kush do të vendosë për reformat e nevojshme për Shqipërinë dhe Integrimin në BE.

