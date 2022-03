Sipas EUAA, në vitin 2021, aplikimet për mbrojtje ndërkombëtare në BE+ u rritën me një të tretën, në 617 800, duke u rikthyer në nivelet para pandemisë pas një rënieje të madhe në vitin 2020. Niveli në 2021 ishte afërsisht i ngjashëm me atë në 2018, por ende disi më i ulët se në 2019. Ndonëse nuk mund të përjashtohet që COVID-19 dhe kufizimet e lidhura me lëvizjen të kenë ende ndikim në procedurat e azilit, çdo efekt i tillë duket të ketë qenë dukshëm më i dobët se në vitin 2020.

Maqedonia e Veriut, që është shteti i dytë në listë pas nesh për kërkesat për azil ka rreth 5 mijë aplikime, apo më pak se gjysma e Shqipërisë. Më pas renditet Serbia me 3,200, Bsonja- Hercegovina me 2500, Kosova me rreth 2,300 dhe Mali i Zi me më pak se 500. Edhe në raport me popullsinë Shqipëria mban rekord, me 3.9 aplikime për 1000 banorë.

