Hamburg dhe Kombëtarja shqiptare kanë marrë lajm të keq nga Mërgim Mavraj.

Lajmi është bërë i ditur nga faqja zyrtare e klubit të Hamburgut të cilët bën të ditur se lojtari ka probleme me gjurin.

Mavraj nuk do të jetë i gatshëm as për Kombëtaren shqiptare, kur djelmoshat e Gianni de Biasit do të përballen me Italinë me 24 mars.