Mirëpo tashmë ka një datë zyrtare.

Në një video të hedhur në Instagram, në faqen e këtij realit, shkruhej se vetëm edhe 15 ditë na ndajnë nga fillimi i Big Brother.

Kështu nënkuptohet se data e madhe do jetë me 18 mars ku shumë banorë të shtëpisë më të madhe në Shqipëri do të nisin një rrugëtim dhe eksperiencë të re në jetën e tyre!