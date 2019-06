Shqipëria, trend i ri për pushimet e zviceranëve

Shqipëria është e njohur jo vetëm për shkak të shqiponjës me dy koka. Vendi ballkanik është shumë i populluar me njerëz zviceran – si vend për pushime në plazh. Ky trend reflektohet edhe në ofertat e fundit nga kompanitë ajrore dhe kompanitë e udhëtimit, shkruan Blick.ch.

Të paktën që nga ngjarja me shqiponjë e lojtarëve shqiptarë të Zvicrës në ndeshjen e Kupës së Botës kundër Serbisë – që ishte në qershor 2018 – Shqipëria është në gojën e të gjithëve. Sot, shumë pushues zviceranë janë në ethe të dyfishtë. Gjithnjë e më shumë lëvizin në shtetin ballkanik në Mesdhe.

Linja ajrore Edelweiss ka ofruar një fluturim të drejtpërdrejtë nga Cyrih në kryeqytetin shqiptar në Tiranë dy herë në javë që nga prilli.

Plazhi i ëndrrave në Himarë

“Ne kemi vërejtur se vendi gjithnjë e më shumë perceptohet si një destinacion turistik”, thotë zëdhënësi i Edelëeiss. Bilanci i ndërmjetëm pas dy muajsh: shumë pozitiv. “Kërkesa është shumë e lartë” ka shtuar ai.

Kjo është gjithashtu për shkak të ofruesve të udhëtimit që zotërojnë midis 10 dhe 30 për qind të vendeve. “Me Migros Ferien und Hotelplan ne kemi ofruar udhëtime në Shqipëri për herë të parë që nga kjo verë,” thotë zëdhënësja e agjencisë së udhëtimeve Hotelplan. Dhe Kuoni-DER DER Touristik po ofron oferta të reja të Shqipërisë që nga pranvera.

Pse Shqipëria?

Fluturimi i drejtpërdrejtë është një model i pjerrët për ofruesit e udhëtimeve. “Kjo e bën udhëtimin më të lehtë dhe më të përshtatshëm,” thotë zëdhënësja e Hotelplan.

“Shqipëria është një nga destinacionet më popullore në destinacionet e pushimeve të plazhit”. Nuk është pa arsye se “vendi ofron një vlerë të madhe për para”, thotë Verda Birinci-Reed (48), përgjegjëse për Toursin Kuoni dhe Helvetic në DER Touristik, shkruan Blick.ch, përcjell Bota sot.

Verda Birinci-Reed

Kjo është treguar edhe në një shembull të paketave të pushimeve të plazhit Helvetic Tours. Një familje me dy fëmijë nën moshën dhjetë vjeçare, paguan rreth 2430 franga për një javë hotel me pesë yje, duke përfshirë mëngjesin në vendpushimin bregdetar të Durrësit. Për krahasim: në ishullin grek të Kretës, familja paguan rreth 3350 franga në të njëjtën javë kalendarike dhe me të njëjtën linjë ajrore – dhe kjo për një hotel me një vlerësim prej katër yjesh dhe gjysmë. Kjo është një ndryshim prej 920 frangash. Edhe kur krahasohet me Mallorca nga Hotelplan, Shqipëria është në krye, megjithëse vetëm me 100 franga për një dhomë të dyfishtë.

Shtoni në këtë kulturë mikpritëse të vendit, shumë natyrë të mahnitshme dhe rehati të mirë në hotelet me tre yje dhe me katër yje. Kjo do t’i lejojë vendit të Ballkanit të garojë me destinacione të tjera pushimi mesdhetare. “Shqipëria është një alternativë për destinacionet që janë të rezervuara mirë”, thotë Birinci-Reed.

Në brigjet e reja!

Rryma e re e turistëve nuk është vetëm shqiptarë. “Shqiptarët në Zvicër janë me pushime në atdheun e tyre të vjetër, por turistët zviceranë pëlqejnë gjithashtu të fluturojnë në Shqipëri”. Nëse trendi vazhdon, dy operatorët turistikë tashmë janë në blloqet e fillimit. “Ky sezon është për ne festat e plazhit në qendër. Pas kësaj, ne do të shqyrtojmë ofertën tonë dhe ndoshta do ta zgjerojmë atë,” thotë një zëdhënëse e Hotelplan.

DER Touristik madje mendon përtej kufijve kombëtarë. “Integrimi i vendeve të tjera të Ballkanit në portofolin tonë të produktit në vetëm disa vjet është absolutisht e mundshme”, thotë Birinci-Reed. Kjo do të thotë: jo vetëm udhëtimi i Shqipërisë, por edhe turne nëpër tërë rajonin e Ballkanit mund të bëheshin së shpejti realitet./BS/