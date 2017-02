Zëvendësoni multivitaminat me këto 5 ushqime

Multivitamina mund të duket si një zgjedhje e zgjuar: merrni disa lëndë ushqyese njëkohësisht nga një pilulë e vetme. Por, studime të ndryshme kanë treguar se multivitaminat nuk mund të parandalojnë asnjë sëmundje, si ato të zemrës, kancerit ose sëmundjet e lidhura me moshën. Akoma më keq, disa prej këtyre studimeve kanë zbuluar se dozat e larta të beta-karotenës, vitaminës A dhe E mund t’i bëjnë keq shëndetit.

Por, si mund t’i merrni vitaminat, mineralet dhe lëndët ushqyese të nevojshme?

Ja cilat janë 5 ushqimet e pasura me multivitamina dhe lëndë ushqyese, duke filluar nga vitamina A deri tek zinku.

Bajamet

Multivitaminat mund t’i zëvendësoni shumë mirë me bajame. Një studim i ri ka zbuluar se duke shtuar rreth 40 gramë bajame në dietën e përditshme të fëmijëve dhe të rriturve, rriten nivelet e acideve yndyrore, vitaminës E dhe magnezit, lëndë ushqyese këto shumë të rëndësishme për trupin. Plus, duke ngrënë fruta të thara çdo ditë, prireni të merrni më pak kalori nga ushqime të pashëndetshme.

Goca deti

Produktet e detit ofrojnë disa nga vitaminat dhe mineralet më të rëndësishme për trupin. Ato janë të pasura me një sërë lëndësh ushqyese, ndërkohë që përmbajnë shumë pak kalori dhe yndyra. Ndryshe nga pilulat me multivitamina, ata janë gjithashtu të shijshme. Një racion me goca deti ofron vitaminën B12, zink, koper dhe selen. Sa i përket hekurit, mund të merrni të gjithë sasinë e rekomanduar çdo ditë me vetëm një racion. Gocat e detit janë gjithashtu të pasura në acide yndyrore omega 3 dhe më pak në omega 6. Ata janë të pasur me koper, magnez dhe fosfor. Gocat e detit janë gjithashtu një burim ekselent i vitaminës D.

Kuinoa

Ky ushqim pak i shtrenjtë mund të zëvendësojë shumë mirë të gjitha multivitaminat.

Kuinoa është e pasur me fibra, proteina dhe një sasi të shëndetshme të të gjitha aminoacideve të rëndësishme për trupin.

Teknikisht, kuinoa nuk është drithë, por farë nga një bimë në të njëjtën familje me panxharin dhe spinaqin. Kjo farë e vogël siguron yndyra të shëndetshme për zemrën dhe lëndë ushqyese si folate, magnez, hekur, kopër, fosfor dhe zink.

Algat e detit

Rezulton që ato bimët nën ujë që ju rrethojnë kyçin e këmbës në plazh janë një central lëndësh ushqyese.

Algat e detit absorbojnë mineralet e oqeanit, që do të thotë se ata janë plotë me hekur, kalcium, kalium, niacin, fosfor dhe magnez, më saktë ato përmbajnë 56 minerale që i nevojiten trupit.

Prit, ka edhe më shumë! Algat e detit janë të pasura gjithashtu me vitaminat B (janë i vetmi burim jo shtazor i vitaminës B12), së bashku me vitaminat A, K, C dhe E. Fibrat tek algat e detit kanë veti anti-inflamatore, antivirale dhe kundër kancerit, që nxjerrin jashtë metalet e forta nga trakti digjestiv dhe mbështesin shëndetin kardiovaskular.

Perimet e fermentuara

Perimet e fermentuara, si lakrat, kastravecët, domatet, janë të mira për shëndetin nëse konsumohen në sasi të moderuar. Ato mbahen në ujë të pastër dhe kripë dhe emetohen nga një bakter i njohur si laktobacilus. Ky proces rrit nivelet e vitaminave dhe enzimave. Një racion me këto ushqime siguron një dozë plotë me vitaminë C, të gjitha vitaminat B dhe aminoacidet esencialë, sidomos lysine dhe metionine./Gazeta Shendeti/