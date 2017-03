Kjo me sa duket pasi filtri i vlerësimit të tij është shumë i hollë dhe ndoshta nuk do të rëndojë aktivitetin e përditshëm duke u marrë me persona që mbase i rrisin stresin në përditshmëri me postimet e tyre.

Kohët e fundit ai ka nisur të ndjekë Grida Dumën, bukuroshen demokrate që kandidoi për bashkinë e Durrësit kundër Vangjush Dakos, por që nuk mundi të arrinte deri në fitore.

Kujtojmë se edhe Noizy është një “çun” Durrësi e ndoshta me durrsaken Duma njihen që para se ajo t’i hynte politikës.