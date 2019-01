Partia Demokratike ka tashmë kryesinë e re të përbërë nga 15 anëtarë. Ata janë emëruar në saj të votave që kanë marrë nga zgjedhjet e djeshme.

Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike që u mblodh dje përcaktuar aksionin opozitar por edhe për të zgjedhur drejtuesit e rinj ka vendosur të mbështesë krijimin e një qeverie kalimtare për të përgatitur zgjedhje të lira.

Këshilli Kombëtar i PD vendosi të ngarkojë strukturat drejtuese të partisë me organizimin e protestave me qëllim largimin e qeverisë së Edi Ramës.

Po kështu të mbështesë si zgjidhje politike të krizës në vend krijimin e një qeverie kalimtare me qëllim përgatitjen e zgjedhjeve të lira e te ndershme. Ndërkohë që u ngarkua kryesia e re qe te hartoi aksionin e protestave.

Kreu i PD-së Lulzim Basha tha dje në mbledhjen e Këshillit Kombëtar se qëllimi kryesor është largimi i kryeministrit Rama. “Por së pari vjen beteja dhe përballja e madhe për demokracinë dhe shtetin ligjor duke udhëhequr protestat popullore për rrëzimin e Ramës dhe për ta shporrur këtë model mjehëherë e mirë institucionet, nga politika, nga Shqipëria. PD do ta udhëheqë këtë beteje jetike për Shqipërinë bashkë me shqiptarët dhe do ta fitojmë këtë betejë”, deklaroi kreu i PD.



Ata janë:

Dhurata Çupi; Endri Hasa; Enkelejd Alibeaj; Eno Bozdo; Fatbardh Kadilli; Flamur Noka; Florian Mima; Grida Duma; Izmira Ulqinaku; Jamarbër Malltezi; Jorda Tabaku; Kreshnik Çollaku; Oerd Bylykbashi; Tomorr Alizoti; Oriola Pampuri

Ata u votuan nga Këshilli Kombëtar në procesin zgjedhor të ditës së sotme. Ndërkohë, më herët u bënë publikë edhe emrat e sekretarëve të rinj.

Fituesit

Sekretari i Përgjithshëm – Gazmend Bardhi;

Sekretari për çështjet ligjore – Çlirim Gjata;

Sekretari organizativ – Sahit Dollapi;

Sekretari për çështjet zgjedhore – Ivi Kaso;

Sekretari për burimet njerëzore – Ervin Minarolli.

Këshilli Kombëtar i PD shpalli sot listën fituese të anëtarëve të kryesisë dhe shihet se tre figura të rëndësishme të kësaj force politike kanë mbetur jashtë. Sipas rezultateve të dala nga numërimi Ervin Salianji, Luciano Boci, Roland Bejko dhe Gert Bogdani, janë me numër të barabartë votash, por, sipas statutit të Partisë Demokratike, 30 % e forumeve duhet të jenë femra dhe për këtë shkak emrat e mësipërm janë zëvendësuar nga Grida Duma, Dhurata Çupi, Izmira Ulqinaku dhe Orjola Pampuri. Më herët Salianjit mbante dhe postin e Sekretarit për Aksionin Qytetar në PD, pozicion që u shkri me ndryshimet statusore.