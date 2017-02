Zaev: Jemi harmonizuar me partitë shqiptare, Maqedonia së shpejti me qeveri të re

një version Lidhja Social Demokrate e Maqedonisë, por më pas BDI në bashkërendim me Aleancën për Shqiptarët, dhe konsultë më të gjerë të ekspertëve juridikë, hartoi draft-ligjin që mundëson avancimin e statusit juridik të përdorimit të gjuhës shqipe në më shumë dimensione.

Pas çështjes së gjuhës shqipe, të premten pritet të diskutohen temat që kanë të bëjnë me zgjidhjet ligjore për barazinë ekonomike të gjitha rajoneve te Maqedonisë, si kusht që deputetët shqiptarë të deponojnë nënshkrimet e tyre, në mënyrë që lideri i LSDM-së, Zoran Zaev të marrë mandatin për formimin e Qeverisë së re të Maqedonisë, pasi paraprakisht, lideri i VMRO DPME-së, Nikola Gruevski dështoi të formojë Qeverinë.

“Të premten vazhdon mbledhja e kryesisë qendrore e BDI ku do të debatohen mundësitë e tjera të inkorporuar në deklaratën e përbashkët të partive shqiptare dhe pastaj do të vendoset rreth veprimeve të ardhshme edhe pse më duhet të theksoj se kryetari i partisë, Ali Ahmeti ka autorizime statutare për të sjell një vendim për të mbështetur ose jo me deponimin e nënshkrimeve që Zaevi të marrë mandatin, mirëpo kjo do të mbetet të vendoset pas analizave që do t[i bëjë kryetari i BDI-së dhe kryesia e partisë”, thotë Osmani.

Ndërkaq nga burime nga Lidhja Social Demokrate e Maqedonisë e drejtuar nga Zoran Zaevi, për Radion Evropa e Lirë thonë se presin që BDI sa më shpejt të vendos për deponimin e nënshkrimeve të deputetëve sepse në këtë formë i hapet rrugë formimit të Qeverisë së re, e cila do të angazhohet për realizimin e formave dhe futjen e vendit në agjendën e integrimeve.

Stërzgjatja e formimit të Qeverisë së re pamundëson zgjidhjen e problemeve të shumta me të cilat përballen qytetarët e Maqedonisë, theksojnë nga Lidhja Social demokrate e Maqedonisë.

Dy partitë e tjera Aleanca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa thanë se do të deponojnë nënshkrimet e deputetëve të tyre për të marrë mandatin kryetari i Lidhjes Social Demokrate të Maqedonisë, dhe pas kësaj do të fillojnë bisedimet për të marrë ose jo pjesë në Qeveri ndërkohë që kanë thënë se do ta mbështesin Qeverinë e kryesuar nga LSDM-ja.

Duhet theksuar se presidenti i Maqedonisë pas dështimit të kryetarit të VMRO DPMNE-së Nikolla Gruevski të formojë Qeveri, tha se mandatin do t`ia japë asaj partie e cila do të sigurojë shumicën parlamentare përkatësisht minimum 61 nënshkrime të deputetëve, duke vendosur si kusht dhe platformën e mandatarit i cili nuk do të shkel karakterin unitarë të shtetit.