Ylli i Kosovës transferohet te gjiganti i Series A

Drejtori sportiv i Lazios mendon se futbollisti Hekuran Kryeziu është mëri i duhur për t’i dhënë një impuls më shumë skuadrës së tij ndaj përgatitet për një ofertë konkrete.

Mediat italiane raportojnë se futbollisti 24-vjeçar që luan te Lucerna në Zvicër ka tërhequr vëmendjen e shumë klubeve të njohura në Europë, mes të cilave edhe Monako dhe Fejenord. Ndaj Tare kërkon të mundë konkurrencën dhe në javët e fundit ka dërguar skaut për ta ndjekur në veprim lojtarin.

Tare ka planifikuar një takim me menaxherin e futbollistit, Arzen Ramadanin, me të cilin pritet të diskutohet një transferim i mundshëm pasi edhe Lucerna nuk do të ishte kundërt, gjithmonë nëse oferta e Lacios do të kënaqë financiarisht këtë klub me të cilin Kryeziu ka kontratë deri në qershorin 2018.

Kryeziu ka luajtur me kombëtaret e moshave të Zvicrës rregullisht, deri në përfaqësuesen U-21, por ashtu si shumë lojtarë të tjerë, zgjodhi të përfaqësonte Kosovën sapo iu dha mundësia. Deri tani, ai ka luajtur 5 ndeshje me fanellën e Kosovës, ndër të cilat 3 në eliminatoret e Botërorit 2018.