Yahoo! ndërron emër

Yahoo do të quhet Altaba, dhe do të punojë si një shoqëri investimesh, pas mbylljes së marrëveshjes prej 4.8 miliardë dollarë me Verizon, që do të sjellë dhe dorëheqjen e Mayer dhe Filo dhe reduktimin e bordit nga 11 me vetëm 5 anëtarë.

Por veprimet me Verizon po shtyhen për shkak të sulmeve të hakerave në sistemet e Yahoo!-së. Nëse transaksioni kryhet, Altaba do të mbajë një kuotë 15% në Alibaba dhe 35.5% në Yahoo Japan. Këshilli administrativ do të përbëhet nga Tor Braham, Catherine Friedman, Eric Brandt, Thomas McIrney e Jeffrey Smith.