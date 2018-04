Xhoana Papakostandini Udhetimi im

Akoma nuk ishte formesuar enderra e pertejdetit per vajzen durrsake, derisa u gjend ne Itali ku mori dhuraten e "çuditshme"; nje seri vellimesh enciklopedike mbi historine e mendimit filozofik. Mbase kjo ishte zanafilla e nje udhetimi mbreselenes qe fillon me studimet per filozofi ne Rome dhe me pas u angazhua me projekt te ndryshme te Ministrise se Jashtme Italiane ne Bosnje dhe vende te tjera te Ballkanit perendimor, ku pasi perfundoi doktoraturen per marredheniet nderkombetare sherbeu si diplomate shqiptare ne Londer, qe ka lene gjurme te pashlyeshme ne karrieren e saj. Me pas ajo angazhohet ne diplomaci per nje kompani nderkombetare dhe "harresen" e shtetit ame e zevendesoi "perkujdesja" e Ministrise se Jashtme ItalianeNje Udhetim mbreselenes i Xhoana Papakostandini me Petrit Kuçana ne The Albanian

