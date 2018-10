Ka disa kohë që jam matur për të dhënë kontributin tim në shërbimin publik në vendbanimin tim në SHBA, por arsyeja kryesore që deri më tani nuk e kam bërë një gjë të tillë ka qenë ajo, se gjatë 25 viteve të fundit, prioritet i angazhimit tim ka qenë aktiviteti në kumunitetin tim shqiptar në New York me rrethe.

Vendimi im për t’u kandiduar për këshilltarë i Bashkisë (Komunës) në qytetin e vendbanimit tim, Dumont në New Jersey (Nju Xherzi )në zgjedhjet e 6 Nëntorit të këtij viti, nuk vjen nga motive për karrierë politike, por thjeshtë për disa arsye të tjera.

-Së pari që si taksapagues dhe qytetarë me përgjegjësi ,të mundohem që të jap edhe unë kontributin tim në proceset vendim-marrëse në qytetin (komunën) ku jetoj që nga viti 2004.Gjithëmonë më ka tërhequr mënyra demokratike e procesit zgjedhor në SHBA, si dhe fakti se shumica e atyre që garojnë apo kandidohen , posaçërisht në nivel të qeverisjes lokale, e bëjnë këtë në baza vullnetare dhe jo për për përfitime materiale pasi që kompensimi ndaj këshillëtarëve në shumicën e komunave është simbolik.Pra, në këtë nivel të qeverisjes angazhimi përceptohet jo si politikë, por si shërbim publik.

-Kur flitet për punën vullnetare atëherë duhet të përmendi edhe arsyen tjetër e angazhimit tim i cila ka të bëjë me ate se e ndijejë vehten të detyruar që në një mënyrë apo tjetër dhe brenda mundësive dhe kapaciteteve të mia të mundohem t’ja kthej kontributin aq të madh që ky shtet , pra SHBA ( me këtë edhe New Jersey-i si shtet i tij),në momente të rëndësishme historike ka dhënë për Shqipërinë, Kosovën dhe gjithë popullin shqiptarë.(Sa për informim, ish presidenti amerikan dhe miku i madh i shqiptarëve

Woodrow Wilson, para se të bëhej presidenti i 28-të i SHBA , për një kohë të caktuar ai ishte banor dhe governator i shtetit të New Jersey-it);

-Arsyeja tjetër e vendimit tim është se mendoj se pjesëtarët e komunitetit shqiptarë duhet të inkuadrohen edhe më shumë në jetën shoqërore politike në vendbanimet ku ata gravitojnë në diasporë.Z. Mark Gjonaj këshilltari i parë shqiptarë në Bashkinë e New York-ut, i cili pa dyshim se është bërë frymëzim për të gjithë ne, vazhdimisht në fjalimet e tia me pjesëtarët e komunitetit shqiptar, gjithënjë iu bën apel atyre për një angazhim më të madh në procesin vendim-marrës në komunat apo bashkitë e vendbanimeve përkatëse me qëllim të faktorizimit të komunitetit shqiptarë në diasporë.Kohë më parë u publikua lajmi se në Staten Island jetojnë rreth 24,000 shqiptarë apo 5% e popullsisë. Pyetja që n’a imponohet është se sa prej tyre janë të inkuadruar si pjesë e procesit vendim-marrës në organet e qeverisjes lokale,pra pjesë e komunave apo bashkive përkatëse ?.

Më vjen mirë kur ndigjoj që pjesëtarët e komunitetit shqiptar në SHBA por edhe në diasporat e tjera, angazhohen në shërbimin publik dhe në proceset shoqëroro-politike ku ata gravitojnë ,por mendoj se pjesëtarët e komunitetit shqiptarë, posaçërisht gjeneratat e reja mund të bëjnë edhe më shumë në këtë drejtim.

Pak të dhëna për bashkinë -Dumont dhe qeverisjen e saj lokale

Dumont është një qytet në veri të shtetit të New Jersey-it, në rajonin Bergen ( Bergen County), me një distancë mesatare prej qendrës së Manhhatan-it në NY prej 17 milave apo 27 km). Ka marrë statusin e bashkisë në vitin 1894 , kurse emrin nga kryetari i parë i kësaj bashkie, Dumont Clarke. Sipas regjistrimit të fundit të vitit 2010, Bashkia e qytetit Dumont-it ka rreth 17,500 banorë.Struktura demografike është sa vijon: të bardhë 75.91%, hispanik apo latin 14.76%, afrikano-amerikan 0.18% dhe të racave të tjera 9.31%. Aty jeton edhe një numër i vogël i shqiptarëve për të cilët nuk kemi të dhëna konkrete, por që me votën e tyre edhe mund të ndikojnë në zgjedhjet e Nëntorit.

Organi i qeverisjes lokale të bashkisë apo komunës së Dumont-it përbëhet nga Kryetari i Komunës dhe Këshilli Bashkiak i cili ka vetëm 6 Këshilltarë, pozita këto të cilat zgjidhen drejtë për drejti nga votuesit në baza partiake në zgjedhjet e përgjithëshme në muajin Nëntor.

Kryebashkiaku zgjidhet me mandat katërvjeçar kurse këshilltarët me mandat trevjeçar. Bashkia ka sistemin e qeverisjes lokale i cili praktikohet në një përqindje të madhe në shtetin e New Jersey-it sipas së cilit fuqinë egzekutive e posedon Këshilli dhe jo Kryetari i Bashkisë. Pra, organin legjislativ e përbëjnë 6 këshillatarët në mbledhjet e të cilëve kryeson kryebashkiaku, por i cili voton vetëm në rastin nëse votat e këshilltarëve janë të ndara në gjysmë.

Me këtë rast dëshiroj të bëj një krahasim: duke pasur parasysh faktin se gjithë kuvendi i bashkisë ( komunës) në fjalë përbëhet vetëm nga 6 këshilltarë, mendoj se sistemi i qeverisjes lokale në disa vende të Ballkanit, me theks të veçantë sistemi i qeverisjes lokale në Mal të Zi ku përfshihet edhe komuna e Ulqinit, mund të mësoj shumë nga mënyra e qeverisjes lokale në SHBA ,por kjo është një temë tjetër.

Në fund,

në listën e përbashkët në zgjedhjet e 6 Nëntorit 2018 për këshillatarë të Bashkisë e cila përbëhet nga tre kandidatë, janë edhe dy bashkëqytetarët e mi,kandidatët Stephen O’Neill dhe Joan Diore.

Me bindjen se do të kem përkrahjen tuaj të plotë, Ju falenderoj paraprakisht !