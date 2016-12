Xhafa: Të hapen dosjet e Sigurimit, të hetohen ata që zhdukën dhe falsifikuan dokumentet, shumica janë ende në politikë

Në një kohë kur pritet të hapen dosjet e Sigurimit të Shtetit, Sekretari i Parë i PPSH, Muharrem Xhafa, jep alarmin se dosjet janë zhdukur, manipuluar dhe falsifikuar. Xhafa ka deklaruar se politikanët kanë konsumuar një krim, të cilët, pasi kanë pastruar dosjet e tyre, kanë manipuluar dhe falsifikuar dosjet e tjera. Xhafa bën thirrje që të ngrihet një komision hetimor për zhdukjen e dokumenteve, nga bosët e politikës që ndodhen sot në Parlament. Muharrem Xhafa u bën thirrje anëtarëve të Autoritetit që të sigurohen se do të punojnë mbi dosje origjinale, pasi një pjesë e tyre e konsiderueshme janë falsifikuar nga bosët e politikës. Muharrem Xhafa sugjeron që të ndalet puna e Autoritetit, pasi është e nevojshme të bëhet një verifikim i dosjeve. “Para se të hapen dosjet, duhet që personat e ngarkuar me ligj për trajtimin e dosjeve, të sigurohen nëse dosjet janë të paprekura apo janë të manipuluara, të falsifikuara. Pra, kryesore është që dosjet të jenë origjinale dhe të gjykohet mbi këtë bazë, mbi këtë kriter – saktësinë, jo me çfarë manipulatorët kanë lënë brenda dosjeve, pas “pastrimit” të tyre kriminal. Nëse është kjo e dyta, me patjetër duhet ndalur procesi i verifikimit mbi vetëm çfarë gjendet në dosje, sepse kjo do ta ngatërronte tejet keq çështjen. Pa përjashtim, të gjithë manipulatorët duhet të hetohen, të merren në përgjegjësi penale e të përgjigjen para ligjit. Për mendimin tim, manipulatorët janë bosët e politikës, që kanë urdhëruar për të ndërhyrë në dosjet e Sigurimit të Shtetit. Pikërisht këta duhet të hetohen të parët!”, deklaroi Xhafa.

Komision hetimor për manipulatorët

Muharrem Xhafa bën thirrje që të ngrihet urgjentisht një komision hetimor, dhe të merren në pyetje shumë politikanë që janë sot pjesë aktive e Parlamentit, për manipulimin e dosjeve të Sigurimit. Ata duhet të pyeten se nga cilët i kanë marrë urdhrat për falsifikimin e dosjeve të Sigurimit. “Pastaj vinë ata të cilët kanë bërë veprimet konkrete mbi dosjet konkrete. Ky kontigjent njerëzish duhet të tregojë edhe se ku kanë shkuar materialet e hequra nga dosjet dhe prej kujt janë urdhëruar të bëhet manipulimi kriminal i të dhënave të dosjeve. Mbi të gjitha, një pjesë e mirë e atyre njerëzve, që janë marrë me hartimin e dosjeve, me dinamikën e tyre, janë gjallë dhe si të tillë, ata duhet të thirren e pyeten se çfarë materialesh komprometuese janë hequr, manipuluar, falsifikuar, zhdukur!”, u shpreh Xhafa. Ai thotë se dosjet janë manipuluar për arsye politike.“Është një problem i madh, që i duhet shkuar deri në fund, mbështetur mbi të vërtetën e ligjin. Për faktin që tërë populli e di se dosjet janë manipuluar, falsifikuar e tjetërsuar për arsye politike, kjo e bën të domosdoshme gjetjen e manipulatorëve dhe trajtimin e tyre në bazë të ligjit”, u shpreh Xhafa.