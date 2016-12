Vulin: Çfarë muri, çfarë Edita Tahiri – nuk ka bisedime të reja për Asociacionin

“Autoritete në Prishtinë janë duke treguar një model të ri të sjelljes – vazhdimisht duan të rinegociojnë për diçka që tashmë është negociuar, të gjitha koncesionet janë dhënë, çdo gjë është menduar për të rënë dakord, është rënë dakord, nuk ka ri-negocim për Asociacionin e Komunave me shumicë Serbe”, u tha ministri serb gazetarëve.

Ai e ritheksoi se marrëveshja e nënshkruar në Bruksel, është bërë në mënyrën që duhej të ishte.

“Jo ri-negocim për atë që tashmë është negociuar”, e bërë të qartë Vulin.

Ai shtoi, se AKS-ja nuk do të jetë kështu siç duket tash, pasi që, sipas tij, do të bëhen disa lëshime, por më vonë do të veprojnë në përputhje të plotë me marrëveshjen e Brukselit.

“Ne do të veprojmë në përputhje të plotë me marrëveshjen e Brukselit. Ajo marrëveshje parashikon formimin e AKS-së. Kjo e vendos juridiksionin e saj. Çfarë lidhje ka kjo me çfarëdo muri, Edita Tahirin apo cilindo tjetër jashtë Marrëveshjes së Brukselit. Nuk ka ri- negocim në lidhje më atë që tashmë është negociuar”, ka thënë Vulin.