“Ushtria kosovare nuk do të shetisë në veri të Kosovës”.

Kështu është shprehur Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, duke e komentuar deklaratën e Kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, se Forca e Sigurisë së Kosovës,e cila do të transformohet në ushtri, do të lëvizë lirisht e pa kurrfarë kufizimesh në gjithë territorin e Kosovës.

Vuçiq ka thënë se Forca e Sigurisë së Kosovës mund të shkojë e armatosur në veri të Kosovës vetëm nëse për këtë i plotësohen dy kushte: jepet pëlqim nga NATO dhe nga bashkësia e serbëve lokalë.

Ai e ka akuzuar NATO-n (KFOR-in) për shkuarjen e pjesëtarëve të njësisë speciale të policisë së Kosovës, ROSU, në veri të Kosovës të dielën, të cilët e kanë shoqëruar Presidentin Hashim Thaçi, gjatë vizitës së tij në vendkalimin kufitar në Bërnjakë dhe në Liqenin e Ujmanit.

Sipas Vuçiqit, në këtë rast Prishtina e ka shkelur njërin prej dy kushteve, atë për marrjes së pëlqimit të banorëve serbë.

“Se e kanë marrë mbështetjen e NATO-s unë nuk dyshoj fare. Le të thonë çfarë të duan. Sa i përket kushtit të dytë, ai me siguri nuk është plotësuar, sepse asnkush nuk ka dhënë leje për ndërhyrje”, është shprehur ai, citon gazeta serbe “Novosti”.

Vuçiqi ka konfirmuar se nga NATO i është tërhequr vërejtja se Serbia do të futej në luftë me NATO-n, në qoftë se do të dërgonte në Kosovë forca të armatosura.

“Jam paralajmëruar se do të hyjmë në luftë me NATO-n, në qoftë se nisemi me ushtri në Kosovë”, ka treguar ai.

Vuçiq e ka cituar paralajmërimin që e ka marrë nga diplomati i njërit prej vendeve më me ndikim në Aleancë Vdrki-Atlantike.

“Në qoftë se përpiqeni të hyni në Kosovë me ushtri e polici, NATO do ta konsiderojë këtë si akt armiqësor”, citoi Vuçiq përfaqësuesin e NATO-s që ia ka dërguar këtë mesazh.

Presidenti i Serbisë i ka bërë këto komente pas takimit me raportuesin për Serbinë në Parlamentit Evropian, Dejvid Mekalister.

Vuçiq ka folur edhe për dialogun e Brukselit. Ai ka thënë se as ai nuk e di se çfarë po kërkojnë prej Serbisë Bashkimi Evropian dhe faktorë tjerë ndërkombëtarë, kur bëhet fjalë për Kosovën.