Presidenti serb, Aleksandër Vuçiq, i tha të dielën televizionit proqeveritar Prva, se deri në fund të vitit Serbia do të marrë një ofertë, të cilën nuk do të jetë në gjendje ta pranojë, por as nuk do të guxojë ta refuzojë.

“Do t’i thonë Serbisë do të merrni garanci për anëtarësim në Bashkimin Evropian, por duhet ta njihni Kosovën dhe do të ditoni special për serbët (e Kosovës) këtu e këtu (në fusha të caktuara)”, tha Vuçiq, transmeton gazeta beogradase “Danas”.

Vuçiq tha se kjo nuk do të jetë zgjedhje e mirë për Serbinë dhe për popullin serb dhe paralajmëroi se për këtë do t’i pyesë qytetarët e Serbisë.

Ai kujtoi se tre vjet më parë kishte dalë me një plan për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, por plani i tij nuk ishte pranuar në Serbi.

Në verën e vitit 2018, Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, dhe Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, kishin dalë me opsionin e ndryshimit të kufirit midis Kosovës e Serbisë, të cilin e kishin formuluar secili për “konsum të brendshëm”. Vuçiq e kishte formuluar atë si “shpërkufizim mes serbëve e shqiptarëve”, ndërsa Thaçi e kishte emërtuar si “korrigjim të kufirit midis Kosovës e Serbisë”.

Kjo ide, të cilën Vuçiq e Thaçi e kishin cilësuar si “zgjidhje historike”, të marrëdhënieve midis serbëve e shqiptarëve, kishin nxitur reagime të fuqishme si në planin e brendshëm, në të dyja vendet, ashtu edhe në planin ndërkombëtar. Vendet më të fuqishme të Bashkimit Evropian, Gjermania, Anglia dhe Franca, e kundërshtuan idenë e lëvizjes së kufijve, duke pasur paraqysh reagimet e mundshme zingjirore në rajonin e Ballkanit, i cili nuk është shëruar ende nga plagët e luftërave të përgjakshme të fundshekullit të kaluar.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se palët duhet të arrijnë një marrëveshje për normalizimin e mërrëdhënieve, e cila “duhet të ketë në thelb njohjen e ndërsjellë”. Ka pasur dyshime se administrata e Presidentit Donald Trump e ka plasuar idenë për ndryshimin e kufijve, por zyrtarë të lartë amerikanë kanë thënë disa herë se SHBA nuk ka dalë me ide të tillë.