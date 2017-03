Vuçiq i lumtur me reagimin e SHBA-së dhe NATO-s për Ushtrinë e Kosovës

Tweet on Twitter

Ai tha se ishte i bindur se zyrtarët amerikanë e kanë bindur pasi ata janë kundër zhvillimeve të tilla.

“Me amerikanët nuk është lehtë të bisedohet, por e dini se në çfarë jeni. Ata më thanë, nuk e kanë fshehur edhe më parë, se janë kundër zhvillimeve të tilla dhe Ushtrisë së Kosovës në këtë mënyrë, e cila është jashtë kushtetuese dhe jo- institucionale”, ka thënë Vuçiq.

Vuçiq ka thënë po ashtu, se ka biseduar me zyrtarët e SHBA-së para bisedës me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi në lidhje me këtë çështje.

Ai poashtu, vuri në dukje se Serbia është e qetë dhe do të krijojnë paqe dhe stabilitet për rajonin duke mos reaguar me zë të lartë.