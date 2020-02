Lulzim Cuku është paraqitur paraditen e kësaj të enjteje në Gjykatën e Durrësit, thuajse i braktisur nga familja. Ndaj tij Gjykata nisi seancën për vlerësimin e masës së sigurisë. Por, kur u duk se për të ishin kujdesur familjarët, ndodhi krejt e kundërta,

Familjarët as avokat nuk kishin gjetur për të, duke bërë që gjykata të caktojë një kryesisht, për shkak se natyra e veprës penale ishte e tillë, që nuk mund të shtyhej seanca edhe për afatet kohore që përcakton ligji.

Duket se një hakmarrje e familjarëve të viktimës ka bërë që Lulzim Cuku të “braktiset”, duke e lënë fatin e tij në qeli. Gjykata vendosi për të ashtu sikurse edhe pritej masën e sigurisë “arrest me burg”.

45 vjeçari akuzohet për vrasjen e bashkëshortes së tij Manjola Cuku. Në dëshminë e tij në Polici, ai ka rrëfyer në polici se kishte dyshime se gruaja e tradhtonte dhe në një moment debati të ashpër mes tyre, ai ka marrë thikën dhe e ka qëlluar për vdekje gruan në shtëpinë e tyre. Ai ka deklaruar se gruaja e tij ishte shumë e bukur dhe se ai bëhej shumë xheloz për të.

“Unë isha shumë xheloz sepse gruaja ishte e re, ishte e bukur. Ishte 12 vjet me e re nga unë. Për këtë bëhesha shumë xheloz, sepse ajo jetonte më fëmijët ndërsa unë ikja shpesh herë në Greqi. Në Greqi kam punuar, dhe vija shpesh në Shqipëri. Gruaja nuk punonte sepse rriste fëmijët dhe të ardhurat i siguroja unë.

Atë natë ne u zumë me fjalë. Fjalë pas fjale, sherri arriti kulmin sa nuk durova dot. E kam qëlluar me thikë, por nuk e dija që e kam vrarë. Pastaj ika natën e shkova në Dibër tek të afërmit. Jam bërë shumë pishman, se kam hall kush do na rrisë fëmijët. I kemi të vegjël. Si arrita që vrava gruan?! Nuk do më falë asnjë. E gjitha sepse jam xheloz. As familja ime, as e gruas nuk do më falin për këtë veprim që bëra. Doja të vrisja veten të mos jetoja më, por nuk e vrava”, është shprehur ai.