Një shqiptar u vra në burgun e Koridalosit në Greqi. Bëhet fjalë për Arbër Bakun, një person i njohur për krimet e tij në Greqi. Ai kishte plagosur 14 persona në një lokal në Pire në vitin 2014.

Jo vetëm kaq, Baku dyshohet se qëndronte pas tentativës për vrasjen e avokatit Antonopulos dhe se mund të kishte porositur vrasjen e avokatit Mikalis Zafiropulos.

Informacionet e para tregojnë se i burgosuri shqiptar ishte transferuar së fundmi në burgun Koridalos në pritje të nisjes së gjykimit për vrasjen e Zafiropulos.

Disa media greke thonë se ekzekutori i tij është një tjetër shqiptar, pikërisht i akuzuari për vrasjen e avokatit Zafiropulos. Të dy ishin të ulur në një stol duke biseduar në lidhje me gjyqin. Bashkë me ta ishte edhe një grek, pa lidhje me çështjen në fjalë.

Në një moment, greku ngrihet dhe e kap Bakun duke e mbajtur, kurse shqiptari nis ta godasë me një mjet prerës deri në vdekje. Mediat thonë se ekzistojnë pamje filmike të momentit të ngjarjes.

Ministria e Drejtësisë ka nisur një hetim. Kjo për shkak se vrasja duket e organizuar dhe jo një krim spontan. Viktima shqiptare ishte i njohur në botën e krimit në Greqi. Kur kishte hyrë në burg herët e shkuara, kishte tentuar të krijonte grupe të udhëhequra prej tij, prandaj e kishin transferuar.

Baku ishte pjesë e një grupimi nacionalist me rreth 145 mijë anëtarë në Facebook, të cilët kishin si moto të tyren hakmarrjen ndaj Greqisë për vrasjen Ilia Karelit në burgun e Nigritas.

Në këtë faqe me profil nacionalist shfaqeshin grupime të armatosura, të cilat promovonin Shqipërinë Etnike dhe shprehin revoltën e tyre për policinë greke.