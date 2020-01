Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen tha se gjashtë muajt e ardhshëm do të jenë vendimtarë për marrëdhëniet BE-Ballkan Perëndimor. Ajo njoftoi se Komisioni Evropian do të dalë me një metodologji të re të zgjerimit brenda dy javësh.

Von der Leyen tha se nëse samiti BE-Ballkan Perëndimor në Zagreb do të jetë i suksesshëm, Brukseli tani duhet të bëjë detyrat e tij.

Ajo njoftoi se do të paraqesë një metodologji të zgjerimit brenda dy javësh për të filluar bisedimet për modernizimin e nevojshëm, por gjithashtu për t’u dhënë “miqve në Ballkanin Perëndimor”, Maqedoninë Veriore dhe Shqipërinë, perspektivën e fillimit të negociatave të pranimit.

“Gjashtë muajt e ardhshëm do të jenë vendimtarë për marrëdhëniet BE-Ballkan Perëndimor. Kroacia e di më mirë sesa shumë se çfarë do të thotë forca e perspektivës evropiane. Është një pyetje nëse keni një perspektivë realiste. Ekonomia, por edhe ajo që është e mirë që BE mund të bëjë”, tha Von der Leyen.

Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenkoviq tha se shpreson që Samiti i Zagrebit të jetë në gjendje të dërgojë një mesazh për partnerët në Evropën Juglindore, të cilët ai tha se ishin ende në një lloj lobi evropian.

“Nëse vazhdoni të zbatoni reforma dhe nëse i përmbushni të gjitha kriteret, perspektiva juaj evropiane nuk do të vihet në dyshim dhe do të mirëpriteni,” tha Plenkoviq