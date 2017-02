Vllahutin trazon Brukselin dhe Tiranën

Nga Desada Metaj

Blerja e një vile nga selia diplomatike e BE në Tiranë këtë herë ka marrë vëmendje edhe në Bruksel. Gazeta europiane “New Europe” në një shkrim të sajin ka denoncuar aktin e blerjes së kësaj vile nga ambasada e BE në Tiranë.

Gazeta e pavarur e përjavshme, që mbulon institucionet kyçe të BE, “New Europe” ka botuar një shkrim në të cilin thuhet se vila e ambasadores Vllahutin në Tiranë, pranë komoleksit Rolling Hills është blerë me një çmim prej 4700 euro për metër katror, ndërkohë që në atë zonë çmimet janë 1000 deri 2000 euro metri katror.

Nëse kërkon në web-in e Rolling Hills gjen te lira në shitje vila 3 katëshe të mrekullueshme që janë për 850.000 mijë euro! Por mbase 600 m2 sipërfaqja e këtyre vilave është shume e madhe për Ambasadoren. Zëdhënësja Maja Kocijancic e pyetur nga New Europe për këtë çështje tha se “konkluzioni pas një analize të bërë, përfshin studim tregu dhe një vlerësim të pavarur”.

Gazeta përfshin në shkrimin e saj dhe fakte të dala më parë në median shqiptare se si kontrata e qerramarrjes para blerjes ka qenë 8000 euro/muaj kur në fakt me tregun e qerasë në zonë dhe sipërfaqen qeraja duhet të ishte rreth 4500 euro/muaj.

Sipas këtij shkrimi (linku i të cilit e gjeni ne fund) kontratën e ka nënshkruar shefja Delegacionit Vllahutin. Edhe pse në fakt zëdhënësja e EU pretendon se negociatat kanë filluar para se Vllahutin të merrte detyrën.

New Europe bën dhe një përmbledhje të situatës së korrupsionit në Shqipëri duke përmendur shifrat e indeksit të perceptimit që e radhit Shqipërinë të 86, 1 pikë më poshtë se Mongolia dhe Zombia.

Këto fakte mbi korrupsionin i thekson dhe vetë Komisioni Europian në Raportin Vjetor të 2016 ku thekson se: “Korrupsioni prevalon në shumë fusha dhe vazhdon të mbetet një problem serioz”.

Duhet thënë se Delegacioni i BE në Shqipëri ka një historik të sjelljes problematike. Sipas “EU Observer” në 2007, dy italianë zyrtarë u arrestuan të dyshuar për rryshfete në prona të paluajtshme dhe kompani sigurimi ne New Delhi dhe Tiranë. Shkrimi mbyllet me dyshimin se ambasadorja Vllahutin është e afërt me enturazhin e kryeministrit Rama.

Ndërkaq kjo është hera e dytë që ambasadorja Vllahutin ndodhet përballë akuzave. Më parë, media në Shqipëri publikoi dhe një raport të deklarimit të pasurisë së saj në Kroaci ku sipas dokumenteve të siguruara kishte mangësira dhe masa të marra nga komisioni i deklarimit të pasurive në Kroaci. Ambasada e BE në Tiranë reagoi duke deklaruar se këto probleme ishin zgjidhur dhe nuk ekzistonte asnje hetim për zonjën Vllahutin në vendin e saj. Edhe zëdhënësja Kocijanic e pyetur nga gazetarët deklaroi për cështjen e blerjes së vilës se procedurat janë të rregullta dhe janë monitoruar nga Brukseli.

Ndërkaq zonja Vllahutin është tepër aktive në jetën politike shqiptare dhe muajt e fundit ajo ka patur një nga rolet kryesore në realizimin e reformës në drejtësi, shumë të mirëpritur por dhe të debatuar nga politika.

Ndërsa gazeta New Europe që ka botuar shkrimin për të është një gazetë e përjavshme e pavarur që trajton cështjet e BE-së dhe që botohet prej vitit 1993 me seli në Bruksel.

Kasandra boton me pseudonim dhe trajton kryesisht investigime të rasteve më të errëta të politikës, keqadministrimit dhe korrupsionit, pas asnjë filtër. Në faqen zyrtare të gazetës, thuhet: Ëndrra e vetme e Kasandrës është drejtësia: ta bëjë botën një vend më të mirë.

Linku dhe fotot e publikuara nga gazeta ne fjale: