Aleksandar Ivković

Për parlamentin në Holandë, rivendosja e vizave për qytetarët Shqiptarë zgjidh problemin e krimit të organizuar në këtë vend. Sidoqofte edhe nëse vlerësimi i Komisionit Europian rezulton në iniciativën për të pezulluar regjimin pa viza për këtë vend të Ballkanit perëndimor, vendet anëtare të BE-se do të përballen me dilemën nëse kjo zgjidhje ndalon në mënyrë të suksesshme hyrjen e kriminelëve në BE apo vetëm sa izolon qytetarët e thjeshtë shqiptarë për të hyrë në pjesën tjetër të Europës.

Shkeljett e kryera nga qytetarët shqiptarë që kanë kapur vëmendjen profesionale dhe të publikut në vitet e fundit variojnë nga drejtimi i biznesit të kokainës e deri te transportimi me kamionë i refugjatëve që kanë qëllim të hyjnë në Britaninë e Madhe. Çështja përfundimisht përfundoi përpara deputetëve holandezë, të cilët votuan për të dërguar një njoftim zyrtar në Komisionin Evropian në prill, duke kërkuar që ajo të nxiste vlerësimin e regjimit pa viza të Shqipërisë – procedurën që filloi dy javë më parë. Ata kundër lëvizjes ishin të etur të theksonin se kthimi i vizave nuk do të dekurajojë ata që tashmë janë të vendosur për të shkelur ligjin, thotë Wouter Zweers, studiues në Institutin Holandez të Marrëdhënieve Ndërkombëtare ‘Clingendael’, për portalin European Western Balkans.

“Ka një mirëkuptim se kriminelët profesionistë nuk pengohen nga kalimi i kufijve evropianë duke ri-futur kërkesat për viza”, thotë ai, duke shtuar se ky ishte një argument i bërë nga një deputet i D66, një parti liberale progresive dhe e vetmja parti koalicioni që nuk e mbështeste mocionin. Nga ana tjetër, mbështetësit e mocionit për të ndërprerë regjimin e vizave besojnë se do kjo t’i japë policisë holandeze një mjet efektiv për të kundërshtuar çështjen e shtetasve shqiptarë që tejkalojnë kufirin tre mujor të udhëtimit pa viza. Pezullimi i liberalizimit të vizave për një vend jashtë BE nuk është zbatuar më parë. Megjithatë, Hollanda sigurisht beson se aktet e paligjshme të raportuara kërkojnë masa emergjente, kryesisht për shkak të rasteve të vëmendjes së medias me banda shqiptare.

“Gjatë viteve të fundit çështjet me shtetasit shqiptarë kanë marrë shumë vëmendje publike në Holandë. Shtetasit shqiptarë luajnë një rol të rëndësishëm në krimin e organizuar në qytete të tilla si Amsterdami dhe Roterdami dhe rajone të tjera në vend “, shkroi përfaqësuesi i Hagës në Bruksel, Robert de Groot, në letrën e tij drejtuar Komisionit.

Pyetja më e rëndësishme për qytetarët e Shqipërisë, pra, është nëse konkluzionet e vlerësimit të Komisionit do të përafrohen me ato të Holandës. Kontrolli i fakteve do të jetë hapi i parë dhe, sipas Wouter Zweers, gjetjet e paraqitura në letrën e De Groot vërtet reflektojnë realitetin.

“Në vitin 2019, një numër rastesh që përfshinin grupe kriminale shqiptare morën vëmendjen e publikut, të cilat mund të kenë shërbyer si motiv për deputetët që të ndërmarrin veprime. Një artikull i gazetës holandeze de Telegraaf nga marsi 2019, për shembull, vuri në dukje se bandat shqiptare drejtojnë biznesin e kokainës në Amsterdam “, thotë Zweers.

Për më tepër, më së fundi, një veprim i koordinuar politik në jug të Holandës synonte tre banda shqiptare të përfshira në prodhimin dhe trafikimin e barnave të buta. Sipas njoftimit të Hollandës për Komisionin, pavarësisht faktit se numri i të dyshuarve shqiptarë të regjistruar ka rënë nga 710 në vitin 2016 në 476 në vitin 2018, numri i tyre në grupe kriminale të organizuara është në rritje dhe ajo që është veçanërisht shqetësuese është cilësia e tyre aktivitete – ato janë bërë më “profesionale”.

“Kjo është arsyeja kryesore pse trupat e policisë së Amsterdamit dhe prokurori publik tashmë në vitin 2017 kërkuan rikthimin e kërkesave për viza për shqiptarët në mënyrë që të kontrollojnë më mirë rritjen e shpejtë të krimit të organizuar nga shqiptarët në qytet”, kujton Zweers.

Kërcënimi nga krimi i organizuar nuk është argumenti i vetëm për pezullimin e vizave. Në njoftimin e saj drejtuar Komisionit, Hollanda parashtron numrin e shtetasve shqiptarë që janë gjetur ilegalisht në vend, të cilat u rritën nga 395 në 2017 në 945 në vitin 2018. Emigrantët e parregullt që hipin në kamionë holandezë në rrugën e tyre në Britani të Madhe, nëpërmjet portit të Roterdamit, janë theksuar si një sfidë e veçantë.

Nga ana tjetër, krahasuar me Britaninë e Madhe që nuk i jep udhëtim pa viza shtetasve shqiptarë, Hollanda përballet me probleme më të vogla me kriminalitetin shqiptar.

“Nuk mund të mohohet se regjimi pa viza e bën më të lehtë për kriminelët shqiptarë të udhëtojnë në Holandë. Por, siç vuri në dukje ministri holandez i Drejtësisë Grapperhaus, nuk ka lidhje midis kriminelëve profesionistë shqiptarë në Holandë dhe regjimit të udhëtimit pa viza “, thotë Zweers.

Vlerësimi i Komisionit gjithashtu mund të rezultojë në gjetje të dëmshme. Megjithatë, kjo na sjell përsëri çështjen e efektivitetit të vizave. A do të jenë me të vërtetë zgjidhja vendimtare? Apo ata thjesht do të paraqesin një barrë shtesë për qytetarët Shqiptarë që i binden ligjit?

Sipas Zweers, shumë nga ata që mbështesin iniciativën vunë re se nuk ka të bëjë vetëm me efektivitetin. Ata e shohin atë më shumë si një “sinjal” për Shqipërinë – një thirrje për të rritur përpjekjet e saj në luftën kundër krimit të organizuar.

Disa do të argumentojnë se Shqipëria ka marrë tashmë sinjale të duhura që nga Raporti Vjetor i Komisionit i cili identifikoi sfida të shumta që mbeten në këtë fushë. Dhe shtyrja e djeshme e vendimit për të hapur negociatat e pranimit deri në tetor, së bashku me një vendim tjetër të parlamentit holandez, këtë herë për të mos përkrahur fillimin e negociatave të Shqipërisë, do të interpretohet si një sinjal tjetër i tillë.

“Vendimet për të pezulluar udhëtimin pa viza nuk mund të merren lehtë, dhe çdo hap që çon drejt nxitjes së mekanizmit do t’i nënshtrohet vlerësimit dhe analizës shumë të kujdesshme”, tha zëdhënësi i Koordinimit të KE-së, Natasha Bertaud. Qytetarët e Shqipërisë me siguri do të shpresojnë që të merren parasysh të gjitha rezultatet e mundshme të vendimit potencialisht të pashembullt.

Topi tani është në gjykatën e Komisionit dhe sipas zëdhënësit Bertaud, vendimi për zbatimin ose jo të pezullimit të vizave do të bëhet brenda një muaji – dmth deri në fund të qershorit.

“Komisioni tani do të vlerësojë me kujdes njoftimin në përputhje me procedurën dhe bazuar në të dhënat relevante dhe informatat relevante në lidhje me rrethanat specifike”, tha ajo më 3 qershor.

Qytetarët shqiptarë kanë udhëtuar në vendet e BE pa viza që nga dhjetori 2010. Tani, pasi mori një letër nga përfaqësuesi i Holandës në Bruksel, Komisioni mundet, për herë të parë, të vendosë pezullimin e liberalizimit të vizave të një vendi jashtë Bashkimit Europian. Sipas rregullave të BE-së, Komisioni, i mbështetur nga një shumicë e kualifikuar e shteteve anëtare të BE, mund të vendosë të pezullojë përjashtimin e tanishëm të Shqipërisë nga kërkesa për vizë për nëntë muaj, nëse ka rrethana të justifikueshme. Kjo pastaj mund të pasohet nga 18 muaj të tjerë, dhe, si mjet i fundit, ripërtëritja e përhershme e vizave.