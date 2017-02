VIDEO/ Zbulime të reja tek ‘Veliera’, dalin dhjetëra gjyle. Flet arkeologu mbikqyrës

Tweet on Twitter

Dhjetëra gjyle prej guri kanë dalë nga gërmimet ditën e sotme në sheshin “Veliera” përballë me Torrën Veneciane, aty ku ditë më parë u zbuluan dy topa të periudhës së Mesjetës.

Punonjësit e pastrim-gjelbërimit të qytetit kanë vijuar punën pa ndërprerje për të nxjerrë në dritë strukturat e godinës së periudhës osmane dhe gjatë 24 orëve të fundit kanë dalë gjylet prej guri, që sipas punëtorëve peshojnë 50 kg secila.

Sipas arkeologut mbikqyrës, Eduart Shehi, gërmimet do të vijojnë minimalisht edhe një javë për të dokumentuar të gjithë zbulimin e kryer.

“Jemi në proces dokumentimi të strukturave të gjetura, finalizmi pritet në ditët në vazhdim.

Ruajtja apo konservimi shkojnë përtej punës së arkeologëve. Janë struktura të tjera ato që do të vendosin se çfarë do të bëhet me këtë zbulim”,-tha Shehi.

