Video/ Mediat italiane: Me 7 mijë euro merr pasaportë diplomatike në Tiranë

Emisionin i njohur investigativ italian “Striscia la Notizia” në “Canale 5” ka transmetuar mbrëmjen e sotme një skemë mashtrimi që ndodh në Tiranë. Protagonist i investigimit të italianëve është Shefki Hysa, i cili ka themeluar një organizatë të dyshimtë mashtruese ku hiqet si pjesë e OKB-­së.

Sipas Hysës nëse paguan një tarifë prej 7,000 eurosh ata të pajisin me një kartë të veçantë e cila sipas tyre e shoqëruar bashkë me pasaportën normale në kufi merr vlerën e një pasaporte diplomatike duke krijuar lehtësira me policinë dhe me lëvizjen jashtë kufijve.

47