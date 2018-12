Studentët janë sot në ditën e trembëdhjetë të protestës në kërkim të plotësimit të 8 kërkesave të tyre drejtuar qeverisë.

Ata nuk dorëzohen dhe kërkojnë në mënyrë të menjëhershme plotësimin e kërkesave të tyre duke refuzuar thirrjet e kryeministrit për dialog.

Pedagogia Ilirjana Kuçana u shpreh për‘Fax News’ se studentët do të fitojnë në fund, ndërkohë që protesta sipas saj do të vazhdojë të jetë paqësore.

Kuçana u shpreh për gazetaren Mirilda Tili se Kkryeministri duhet të lërë predikimet dhe të plotësojë kërkesat e studentëve.

Referuar kërkesave të studentëve, ajo tha se i mbështet të gjitha ato çfarë kanë parashtruar studentët.

“Është një protestë demokrarike, studentët do të vazhdojnë të mbrojnë kauzën deri në fund. Ata do vazhdojnë të jenë paqësor.

Këtu protestohet për një kauzë, prandaj kryeministri ti lërë predikimet”, u shpreh pedagogia.

E pyetur se si do vijojë protesta, Ilirjana Kuçana tha se ajo është një mbështetëse e tyre dhe nuk ka ndikim në organizim, por protesta sipas saj do vazhdojë në sheshe dhe me bojkot të mësimit.

“Me aq sa di unë se unë, thjeshtë jam mbështetëse e tyre, protesta do vazhdojë me bojkot mësimi dhe nëpër sheshe me bllokadë deri sa të plotësohen kërkesat tryre. Këto studentë kanë kthyer shpresën, Jam e sigurtë se lufta e studentëve për këtë kauzë do të triumfojë.

Unë i qëndroj çdo pike dhe kërkese që kanë bërë studentët, vettingu le të fillojë nga unë e para”, theksoi pedagogia.