Duke komentuar deklaratat e atyre që thonë se projektligji për FSK-në është kundërkushtetutes, e në mesin e të cilëve është edhe ish-kryetarin e Gjykatës Kushtetuese Enver Hasanin, Veseli ka thënë se mos të “tjerrin” shumë, por t’i shikojnë gjërat më me pozitivitet duke thënë se asgjë nuk do ndryshojë as në raport me Bashkësinë Ndërkombëtare.