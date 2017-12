Vera Ndrecaj Udhetimi im

Ishte e panatyrshme mosha e saj kur filloi kolegjin ne Mbreterine e Bashkuar. Mbase koleget nuk e kane besuar se nje dite "studentja me moshe te madhe" do te behej pedagoge e se shpejti doktore shkencash. Ishte koha kur enderrat e femijerise po fillonin te riktheheshin ne vendin e mundesive te medha dhe asgje nuk mund te ishte pengese per realizimin e tyre, pavaresisht sfidave te panumerta me te cilat perballet njeriu ne jete.Ndiqni rrefimin e Pedagoges se universitetit Southwales Vera Ndrecaj ne "Udhetimi im" me Petrit Kuçana Proud to be The Albanian

Posted by The Albanian on Monday, December 25, 2017