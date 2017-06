Tweet on Twitter

Ai në llogarinë e tij në Instagram, ka publikuar një fotografi në të cilën shihet se është babai i tij, i cili para 13 viteve ka ndërruar jetë.

Bledi fotos ia ka lënë edhe një shkrim ku tha se shpreson që babai i tij të jetë krenar me të.

Kujtojmë se për këtë vjetor të vdekjes së të atit, as Era e as Nora deri më tani, nuk kanë bërë ndonjë kujtim me anë të rrjeteve sociale.