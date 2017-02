Vazhdon skandali në Durrës/ Bashkia ‘varros’ historinë nën beton

Ky është rasti më flagrant se si Bashkia e Durrësit shkel ligjin. Edhe pse Gjykata ka urdhëruar që të pezullohen punimet për “Velierën”, kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako shkel me të dyja këmbët ligjin, duke udhëruar që puna të vazhdojë.

Ambientalisti Sazan Guri ka bërë thirrje që të shtunën qytetarët të mblidhen në Durrës për të ndaluar skandalin që po ndodh me murin antik të zbuluar së fundmi.

“Baterdia ne Durres s’ka te ndalur edhe mbas vendimit te gjykates, per pezullimin e punimeve! Rrethohet Torra me beton dhe historia nen beton. Diten e shtune ora 12, te Torra Veneciane, me kazma e lopata, o ta varrosim me ta historine, o ti ndalojme”, deklaron Sazan Guri.