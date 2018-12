Kjo është një poezi e rrallë nga mjeshtri i fjalës dhe heshtjes, presidenti historik, Ibrahim Rugova.

Ai ka qenë ndër kritikët më të mirë letrarë në Kosovë duke qenë se ishte shkolluar në Paris te i famshmi Roland Barthes.

1.

Me varg në shpirt m`çeli pranvera.

Desha t`jetoj gjithmonë i neshtë.

Më bëhet se do të vajtoj përhera,

Kur po hyj me të madhe në vjeshtë.

2.

Ah, stinë e verdhemtë, stinë e venitur

Vallë, Ty të mallkoi mëma -natyrë?

Që bashk t`shkrihemi kështu t`nemitur,

Mos jemi të mjer në krijatyrë?

3.

Po ëndrrove me këngë të rritesh,

Dhe ajo jetës përpara ti flasë.

E di. Me dëngë plot do t`goditësh.

E ngado të endesh veç do të vrasë.

4.

Athua Zoti i madh diti të gjykojë

Që njomaket të kalben shi në vrug.

Apo secili barrën e vdekjes të peshojë

N`zjarr të heshtjes i vetmuar si murg?

5.

I ngopur me të vërtetën në gji,

Vëllau im dole n`mesin me erë.

Mbi fytyrën e re t`ra nji vel i zi –

T`nxuer e t`futi n`kuvli përherë.

6.

O kujt t`i falem n`këtë orë t`vështirë,

Kujt t`ia kërkoj hijen e njomsisë?

Pa frikë. Prore do t`jetë djellamirë –

Pikllimi im, kasnec i gjallë i fuqisë.

7.

Dua të iki fushës e malit-

Jetën e shof si grusht t`rendë.

Jo, s`dua të iki. Dua si shpirt djalli

Të ngjitem së bashku në vend.

8.

Bën që per vargjet e mia t`përvëlimit,

Të më quajnë edhe njeri fare t`prishtë.

Po heret i vranë sytë e shtrembërimit,

Se e flas t`vërtetën e kam çiltërisht.

9.

Por nji ditë të dihet se zemra e poetit,

N`dimër a n`verë s`di të ngurrë

Dhe kur e ndjen valën rreth vetit –

Qan e qesh nuk qetësohet kurrë.