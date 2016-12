Ushtarakët kundër qeverisë: Rritja e pagave, tallje

Në një kohë kur qeveria ka lajmëruar rritjen e pagave edhe pensioneve duke filluar nga muaji mars, ish-ushtarakët e konsiderojnë këtë një tallje pasi sipas tyre rritja duhej të kishte qenë më e madhe në mënyrë që të kishte ndikim direkt në buxhetet e tyre. Kreu i Konfederatës së Oficerëve në Rezervë, Zoi Kote, deklaroi dje për gazetën “SOT” se qeveria është tallur me këtë kategori. Sipas tij ky komunitet meriton më shumë vëmendje për shkak të kontributit të dhënë dhe se tallja nuk është aspak e drejtë. “Rritja me 3 për qind është thjesht një tallje, pasi në të vërtetë nuk ndikon aspak në buxhetet tona. Llogaria është shumë e thjeshtë pasi dihet se sa është niveli i pagave në vendin tonë. Unë mendoj se qeveria duhej të kishte qenë më serioze dhe të bënte të mundur një rritje reale të pagave. Me atë që ka bërë thjesht është tallur. Me ato para që do të përfitojmë nga “rritja” nuk blen dot asnjë paketë cigare. Ose, nëse nuk ishte në gjendje të bënte rritje reale atëherë mos e shiste si të tillë”, deklaroi Zoi Kote për gazetën “SOT”. Sipas tij, qeveria vijon të mbajë të pazgjedhura disa çështje themelore që shqetësojnë këtë komunitet, edhe pse u kishte premtuar të kundërtën në kohën kur PS ishte në opozitë. Qeveria në mbledhjen e pak muajve më parë mori një vendim shumë të rëndësishëm në favor të ish- ushtarakëve, punonjësve të policisë, gardës, SHISH etj, duke u falur të gjitha detyrimet që kanë në skemën e sigurimeve suplementare, nga rillogaritja e pensioneve. Gjithsesi, Kote thotë se problemet e tyre nuk kanë marrë fund, përkundrazi. Ai sjell në vëmendje faktin që disa persona të cilët kanë dalë në pension pas nga vitit ’91-2004 përfitojnë më tepër sesa ata që kanë dalë pas vitit 2005, në të njëjtat kushte. Po ashtu, Kote vlerëson se një problem i madh mbetet edhe statusi i ushtarakëve. “Qeveria nuk na i njeh disa të drejta të ushtarakëve. Pensionin e parakohshëm na e kanë bërë fare minimal, sikur të ishte asistencë sociale. Kemi çuar kërkesa dhe ankesa në Ministrinë e Mirëqenies Sociale, kemi bërë kërkesë në Ministrin e Mbrojtjes disa herë. Në ISKSH me thënë të drejtën na kanë pritur mirë, por deri tani nuk na kanë zgjidhur hallet dhe problemet që kemi”, ka deklaruar Zoi Kote. Më tej ai flet edhe me një disnivel që është krijuar në mënyrë të pakuptimtë mes pensioneve që përfitojnë pensionistët që kanë mbushur moshën e pensionit. “Në mënyrë të pakuptimtë është krijuar edhe një hendek mes pensioneve që marrin ish-ushtarakët. Disa marrin nga 150 mijë disa nga 200 mijë edhe pse bëhet fjalë për të njëjtën kategori. Kemi kërkuar një zgjidhje edhe për këtë çështje. Është një numër rreth 400 vetash që preket nga kjo, por deri tani asgjë nuk është bërë”, thekson ai.

Statusi i ushtarakëve

Një tjetër problem që ngre Zia Kote është edhe mungesa e statusit të ushtarakëve, të cilin ai e konsideron si shumë të rëndësishëm, një lloj Kushtetute për këtë kategori. “Statusi i ushtarakut, përbënë Kushtetutën e prestarëve të FA, pra të ushtarakut. Aty përcaktohen kush e fiton, kur e fiton statusin e ushtarakut dhe kur e humbet atë. Përcaktohen detyrat, detyrimet e përgjegjësitë si dhe liritë e të drejtat si ushtarak, ndalimet e kufizimet për shkak të veprimtarisë ushtarake, përfitimet dhe kompensimet personale e familjare. Statusi u garanton ushtarakëve sigurime shoqërore suplementare për vete dhe pjesëtarët e familjes. Sigurimet shoqërore suplementare që ai u njeh dhe u jep ushtarakëve janë: Pensioni i parakohshëm për vjetërsi shërbimi, pensioni suplementar i pleqërisë si ushtarak, mbrojtja shoqërore e familjes së ushtarakut, kur ushtaraku emërohet në detyrë jashtë vendbanimit dhe ndërron vendbanimin, trajtim i familjarëve të ushtarakut kur ushtaraku humbet jetën në detyrë apo për shkak të detyrës, trajtim në rast të ndërprerjes së karrierës për shkak gjymtimi, ndihmë financiare në raste vdekje, sëmundje ose fatkeqësie, trajtim me uniformë, kompensim për qira banese dhe kompensim me ushqim, kompensim në rast emërimi apo komandimi ne detyrë jashtë vendbanimit, pushim në shtëpitë e pushimit të FA, trajtim shëndetësor falas brenda dhe jashtë vendit, kompensim i barnave për mjekim. Pavarësisht se kemi kërkuar dhe kemi insistuar në hartimin e tij duket që nuk ka një vullnet për ta bërë. Gjithsesi kjo nuk do të na ndalojë së kërkuari të drejtat tona”, theksoi Zia Kote.

Bujar Muçaku