Ushqimi, aktiviteti fizik dhe higjena, tre kurat natyrale për shëndetin

Mbrojtja më e mirë është parandalimi. Në tavolinë nuk duhet të mungojnë frutat dhe perimet krudo të sezonit. Vitaminat dhe medikamentet janë aleatë të shëndetit. Kjo nuk do të thotë të magazinojmë antibiotikë apo t’i përdorim sapo fillon temperatura, por duhet të respektojmë disa rregulla për të forcuar imunitetin e organizmit. Larja e shpeshtë e duarve. Mund të përdorim letrat e lagura me sapun apo xhel detergjent pa ujë. Të mësojmë frymëmarrjen: oksigjeni duhet të kalojë nga hunda deri në pulmon. Personat që marrin frymë me gojë dhe mbajnë frymën në traktin e sipërm respirator, janë më të rrezikuar për bronkite. Kryerja e aktivitetit fizik (aerobi) në ajër të pastër në çdo sezon. Ecje për ½ orë dy – tre herë në javë është shumë e shëndetshme për çdo moshe. Të vishesh përshtat me kohën e temperaturën. Në shtëpi të mbahen të fikur termosifoni në dhomat e gjumit, ajrosja e shtëpisë duke hapur dritaret, rregull i cili vlen edhe për shkollat dhe zyrat.

Ushqimi

Këshillohet përdorimi në sasi të frutave dhe perimeve, të cilat janë të pasura me vitaminë, të pasura me ujë, i cili bën dezintoksikimin e organizmit dhe të pasura me kripëra minerali, të cilat rrisin imunitetin e organizmit. Çfarë duhet të përmbajë dieta për të forcuar organizmin dhe luftuar viruset e bakteriet? Të evitojmë ushqime të konfeksionuara dhe të mos evitojmë mëngjesin. Mëngjesi duhet i bollshëm me energji, me fruta të freskëta të sezonit, proteina, karboidrate. Është e rëndësishme që frutat dhe perimet të ndjekin ritmin e sezonit (nuk mund të pretendojmë luleshtrydhe në janar, nuk përmbajnë mikronutrientet e freskët). Perime të pasura me antioksidantë. Ushqimet e pasura me probiotikë si Yogurt. Më mirë krudo apo të ziera? Për të parandaluar sëmundjet nga të ftohtit më mirë krudo: selino, rapanelli, porri, radicchio, koper, karota, speca. Ose gjysëm-krudi, brokoli, lulelakër dhe kungull të zier ose në tigan me pak vaj në mënyrë për t’i lënë të freskëta./ Revista Living