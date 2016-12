I urojnë ‘suksese në jetë’, Rama: Sukseset e mia janë torturë për ju!

Por më herët ai nuk ka shmangur edhe repilikat me deputetin e PD-së, Helidon bushati, i cili i ka drejtuar pyetjen në lidhje me shifrat e larta të borxhit.

Ndërkohë që gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë mbrojti zgjidhjen e konfliktit me CEZ me mirëkuptim si zgjidhja më e mirë për Shqipërinë, dhe tha se qeveria çeke (në 2013) kishte lënë të nënkuptohet dhe veton ndaj Shqipërisë, por pa e përmendur konkretisht.

Madje Rama kishte folur dy herë me kryeministrin çek dhe i kishte bërë të çartë se me presion nuk do merrnin asgjë por se pala shqiptare ishte e interesuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjes me marrëveshje pa shkuar në arbitrazh.

Replikat dhe batutat:

Rama: Ti maksimumi je tifoz te tribuna C. Je kategoria e tretë. Mos ma ul nivelin. Ne po diskutojmë për tjetër gjë…

Bushati: Unë të bëra pyetje, ti dëshmitarë, përgjigju…

Rama: Mos bëj tifozin në shkallët e “Loro Boriçit”. Rri tani…

Bushati:Nuik mund të vish këtu e flaësh për zonj e për pula dhe mos tu përgjigjesh pyetjeve tona…

Rama: Ju uroj suksese në jetë sigurisht, pastrisë suaj nuk i uroj asnjë suksese…

Spaho: Edhe ne u urojmë suksese në jetë si ministri juaj

Rama: Sukseset e mia në jetë janë tortura juaj në jetë