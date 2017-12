Udhetimi im Sindi Selmani

Ishte vetem 7-vjeçare kur i duhej te largohej nga Vlora, i duhej te linte lojerat e femijerise, ato lojerat me pafka…Mbase kurre nuk do ta kishte besuar se nje dite pas "emigrantja shqiptare" do te arrinte qe te punonte ne kryeministri "10 Downing Street" … do te arrinte te ishte ajo qe pergatit fjalimet e ministrave britanike….Sot eshte keshilltare ligjore ne Home Office, duke sherbyer edhe si ambasadore e shkelqyer e vlerave shqiptare me enderren se nje dite do te kthehet atje, ku u nis nga Vlora, nga Shqiperia "per te kontribuuar" ne memedhe. Ndiqni historine e Sindi Selmanit ne "Udhetimi im" Petrit KuçanaProud to be The Albanian

