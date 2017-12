Udhetim im Arben Manaj

Ai eshte gazetari i pare shqiptar per nje media prestigjioze si amerikanja Associated Press e me pas BBC ne Londer per 19 vite. Kishte fatin te lexonte median perendimore qe ne vitet 70-80, si djali i Kryetarit te Parlamentit Shqiptar, qe sherbeu si nje universitet gazetarie per te. Ishte gazetari i pare shqiptar qe intervistoi Sekretarin amerikan te Shtetit James Baker gjate vizites historike ne Shqiperi. Pas 19 vitesh ne BBC vazhdon si korespondent i Top Channel ne Londer. Arben Manaj ne rrefimin e tij "Udhetimi im" ka edhe nje mesazh per median ne Shqiperi Petrit KuçanaProud to be The Albanian

