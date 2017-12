Udhetimi im Nami Llapi

Diku ne nje skaj te Kosoves, nje femije 9 vjeçar i mbetur jetim, filloi te punonte me nje karroce ne treg, per te ndihmuar familjen. Ishte 16 vjeç kur mori rrugen e mergimit, per t'u rikthyer ne Kosove si ushtar i UÇK-se. Pas çlirimit te Kosoves kthehet ne Londer duke filluar nje karriere te suksesshme ne fushen e biznesit. Sot kompania e tij puneson me dhjetera punetore britanike dhe shqiptare duke konkuruar denjesisht me kompanite prestigjioze britanike.Teper modest Nami Llapi rrefen ne "Udhetimi im"rrenqethes dhe padyshim frymezues Petrit Kuçana Proud to be The Albanian

