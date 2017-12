Votimi pro një rezolute në OKB, ku dënohej qëndrimi amerikan për çështjen e kryeqytetit izraelit, ka ngjallur shumë debat në Shqipëri.

Opozita dhe presidenca iu kundërvunë mazhorancës, duke theksuar se ka gabuar. Presidenca madje tha se nuk është informuar për këtë çështje.

Presidenti Ilir Meta i shkroi edhe një letër presidentit amerikan, Donald Trump.

“Do të kërkoj personalisht shpjegime dhe sqarime për këtë qëndrim dhe vendim të qeverisë që bie ndesh me marrëdhëniet e partneritetit tonë strategjik dhe interesat tona kombëtare”, shkruante Meta.

Letra e tij u kritikua si një teprim.

Por a ishte informuar presidenca për votimin?

Një zyrtar në Ministrinë e Jashtme tregoi për Lapsi.al se për votën në OKB, Drejtori i Përgjithshëm Politik, Ferit Hoxha pati komunikim të vazhdueshëm në telefon me shefin e Kabinetit të Presidentit, Arben Cicin.

Para votimit, shefi i Kabinetit të Presidentit u mbajt i informuar për komunikimin me trupin diplomatik në Tiranë, për qëndrimin që do të mbahej duke e vënë theksin në linjën e përbashët me vendet e BE-së.

Madje komunikimi në telefon mes Ferit Hoxhës dhe Arben Cicit vazhdoi edhe pas votimit në OKB.

Presidenca u njoftua për qëndrimin që mbajti Shqipëria në OKB, tha zyrtari i Ministrisë për Lapsi.al, që duke theksuar se “në të gjitha komunikimet, nga presidenca nuk erdhi asnjë shenjë pakënaqësie”.

Mbetet akoma e paqartë se përse qeveria nuk ka sqaruar publikisht këtë komunikim, apo nuk ka dashur që të tensionojë situatën.