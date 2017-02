U dorëhoqën, por nuk heqin dorë

Të moçmit përdornin një shprehje kur donin të mallkonin dike -“t’u ndërroftë emri” – thonin. Ishte diçka e pazakontë, siç duket, përderisa përdorej si mallkim. Ndoshta, t’u ndërroftë emri ishte njëlloj në kuptim me zhbërjen absolute të njeriut, sikur t’u ndërroftë emri donte të thoshte mos qosh më ai që je.

Sot, t’u ndërroftë emri është bërë njëfarë bekimi! Po nuk pate më shumë se dy-tre emra, je askushi, je një anonim, nuk bëhesh dot asgjë në jetë, as deputet! Rilindja solli edhe transformimin e mallkimit “t’u ndërroftë emri” në bekim. Nuk zgjati shumë as bekimi, u shpik një ligj, dekriminalizimi, i cili detyroi deputetë, drejtorë, kryebashkiakë, të japin dorëheqje me motivacion “ruajtja e nderit të emrave”. Një kryetar bashkie me shumë emra dha dorëheqjen publikisht për të ruajtur nderin e emrave. U pendua, dha sërish dorëheqje nga dorëheqja! Një tjetër deputet nuk mundi dot të ruante nderin e emrave të tij si ligjvënës, u dorëhoq.

Një deputet me shumë emra i opozitës, u dëbua nga ajo, dhe s’kishte si ndodhte ndryshe, shkoi në kampin e rilindjes, aty ku mbrohet nderi i emrave të tij. Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve rezistoi t’i hiqte mandatin një deputeti të rilindjes, ky u dorëhoq nga mandati për të ruajtur nderin e emrit të tij. Kishte dhjetë të tillë, se për cilin nga dhjetë emrat donte të ruante nderin vetëm ata të dhjetë e dinë. Janë 19-të tillë, – thotë opozita- por nuk i beson kush. Opozita ka frikë nga vetting-u – thotë shefi i rilindasve me shumë emra. Kush i futi këta në parlament dhe bashki?! Ky që bërtet “vetting-u, vetting-u”, siç e kemi përmendur edhe në shkrime të mëparshme, i futi.

Tani ka marrë flamurin e vetting-ut në dorë dhe bërtet- vetting-u do të kap kriminelët. Deputetët me shumë emra kush i futi në parlament? Kryetarët e bashkive kush i futi në garë dhe si i morën ato mandate? Po dy drejtorë të rëndësishëm, fare pranë tij, kush i emëroi në ato poste? Kush i mbrojti deri më tani dhe kush i detyroi të japin dorëheqje të gjithë këta? Kush ka frikë nga vetting-u, opozita, apo këta?! A mund t’i besohet vetting-u orkestruesit të gjithë kësaj? Lexues i dashur, kush mund të jetë ky person kaq i dashuruar me vetting-un? Keni ndonjë ide? Unë kam një person në mendje, por ky ka dy emra për vete dhe nuk di kujt t’ia drejtoj gishtin. Në ditshi ju, na e kallzoni! Të gjithë këta janë dorëhequr nga qeveria, por jo nga partia, e cila po ashtu ka ndërruar vetë emrin disa herë. I tërheq dera siç duket!