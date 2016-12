Tunelet më famëkeqe të historisë

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Revista Time ka publikuar 10 strehimet e djajve nga periudha e Hitlerit deri te vdekja e Osama Bin Ladenit.

1- Bunkeri i Hitlerit

Kur Bashkimi Sovjetik avanconte brenda Gjermanisë nga fronti i Lindjes dhe trupat angleze dhe amerikane shkonin drejt Berlinit nga perëndimi, Adolf Hitler u tërhoq në bunkerin e tij në Berlin. Në qendër të krahinës së qindra liqeneve” – Mazuria në Poloni të mbuluara nga lisat e gjatë, gjenden gërmadhat e strehimores (bunkerit) kryesore të ish-diktatorit gjerman të Luftës së Dytë Botërore, Adolf Hitlerit.

Të maskuar në mes të pyllit, në kohë shumë të shkurtër u ndërtuan 200 ndërtesa, baraka, 2 aeroporte, centrali elektrik, stacioni i trenit, pajisjet e klimatizimit, ujësjellësi dhe dy centrale teleshkruese. Muret e bunkerit ishin të ndërtuara me armaturë e beton në trashësi 6-8 metra dhe kishin një sistem shumë të ndërlikuar të ndërlidhjes së brendshme nëpërmjet tuneleve me bunkerë të tjerë. Strehimorja ishte vend pune dhe vendbanim i përhershme i Adolf Hitlerit deri me humbjen e tij në luftë, ku thuhet që ai vrau veten më 30 prill të 1945. Bunkeri i Fyhrerit i kapur nga Ushtria e Kuqe u shndërrua shumë shpejt në një simbol të fitores së aleatëve në Luftën e Dytë Botërore. Dy muaj pas përfundimit të luftës, Winston Churchill e vizitoi atë dhe bëri fotografi jashtë tij, i ulur në një karrige që u gjet në strehën e Hitlerit.

2- Kompleksi i Osama Bin Laden

Për vite të tëra besohej se Osama Bin Laden jetonte nëpër shpella përgjatë kufirit të Afganistanit dhe Pakistanit. Por me vrasjen e tij tashmë kjo teori është hedhur poshtë. Kompleksi ku strehohej numri 1 i Al Kaidës ndodhet në qytetin Abbotabad, afro 60 kilometra nga kryeqyteti pakistanez, Islamabad. Muret e larta 4 dhe 6 metra, të mbështjella me tela me gjemba, dhe muri i lartë 2.5-metërsh në ballkonin e lartë, për analistët ishte një gjë e çuditshme. I çuditshëm ishte edhe fakti se banorët në këtë kompleks dukej se i digjnin të gjitha mbeturinat, ndërsa në shtëpi nuk kishte lidhje telefonike e as internet, por ama kishte një kompjuter.

3- Apartamenti i Jeffrey Dahmer

Jeffrey Dahner ose ndryshe Kanibali i Milokut, ka qenë një serialkiller amerikan. Ai u arrestua më 22 korrik të 1991, ku policia amerikane ekzaminoj hollësishëm apartamentin ku jetonte dhe zbuloi shumë prova të tmerrshme të aktiviteteve të tij. Shumë shpejt, rrëfimi i tij mbushi 179 faqe raporti, duke detajuar vrasjen e 17 viktimave meshkuj. Jeffrey Dahmer ka lindur në Miloki, në vitin 1960. Prindërit e tij grindeshin vazhdimisht, ndërsa ai ndihej i braktisur prej tyre. Në vitin 1968, u ngacmua seksualisht nga një djalë më i rritur, i cili mund të ketë qenë incidenti që ndezi fitilin e trajtimit të tij të mëvonshëm ndaj homoseksualëve. Nga mosha 10-vjeçare, Dahmeri eksperimentonte me kafshë të vogla – u priste kokat minjve, i treste kockat e pulave në acid dhe ua varte kokat qenve mbi shkopinj. Në shkollë, qeshte kur fëmijët e tjerë vriteshin gjatë lojës. Dahmeri u pranua në Universitetin e Shtetit të Ohios, në vjeshtën e vitit 1978, por e shpenzoi pjesën më të madhe të semestrit duke pirë dhe në përfundim të vitit akademik u regjistrua në radhët e Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. U trajnua si specialist mjekësor dhe u zhvendos në Gjermani. Megjithatë vazhdoi të pinte dhe pas 18 muajsh u shkarkua për abuzim substancash dhe sjellje agresive. Ai ka qenë akuzuar për 17 krime të kryera midis 1978 dhe 1991 me metoda monstruoze.

4- Ferma e Charles Manson

Në vitet ’60 në Amerikë sekti, ose i ashtuquajtur familja e Charles Manson, bëri bujë për egërsinë e pabesueshme të vrasjeve me të cilën kryente. “Ritual Murder”, apo vrasësi i cili vret, përmbushte disa kërkesa dhe rituale të sekteve pseudofetare, pseudopsikologjike apo me prapavije ekzoterike për qëllime fillestare, purifikimi, orgjiastik etj. Në moshën 80-vjeçare fermeri George Spahn në vitin 1968 lejoi Charles Manson të kryente veprimet e tij të llahtarshme në pronën e tij Topanga Canyon, pranë Kalifornisë së Jugut, më këmbim që të kishte favore seksuale nga femrat e sektit të tij. Ishte po kjo fermë ku u ekzekutua aktorja Sharon Tate, atëherë bashkëshortja e regjisorit të famshëm Roman Polanski. Në tetor të 1969, Manson dhe bashkëpunëtorët e tij u dënuan me vdekje.

5- Kështjella e vrasjeve të H.H. Holmes

Në vitin 1886, Holmes, një farmacist i cili më vonë do të quhej vrasësi serial në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bleu një farmaci në Chicago. Këtë ndërtesë ai e ktheu në një kështjellë-hotel, ku aty u krye edhe Panairi Botëror të 1893, që më pas rezultoi se humbën jetën shumë veta. Por ky hotel ishte i ndryshëm nga të tjerët: shumica e dhomave ishin pa dritare, shumë kate pa shkallë ku u shndërrua si vend i përkryer për vrasjet e tij masive. Ai pranoi se kishte vrarë mbi 27 veta, por policia amerikane thotë se numri mund të jetë më i lartë. Por ngelet akoma e çuditshme që në katin e parë të kështjellës-hotel ekziston akoma farmacia ku konsumatorët blejnë barnat mjekësore edhe pse mirë e dinë historinë e tmerreve të ndodhura në atë vend.

6- Kasollja e Ted Kaczynsky

Ai ka jetuar pothuajse për dy dekada në një kasolle me përmasa të vogla pranë Malit Lincoln (USA) ku projektonte bombat e tij. Ai ka terrorizuar qytetarët amerikanë për vite me radhë me pakot bomba.

7- Shtëpia e horroreve

Josef Frietz, i njohur ndryshe si “babai monstër”, ka mbyllur vajzën e tij në një qilar, për 24 vite me radhë duke bërë edhe 7 fëmijë me të. Kryetari i bashkisë ka kërkuar shkatërrimin e shtëpisë dhe të bëhet në mënyrë jopublike. 79-vjeçari Frietz është dënuar me burgim të përjetshëm në mars të 2009, për akuzat e vrasjes së një të porsalinduri nga neglizhenca, skllavërimit të vajzës së tij, përdhunimit dhe incestit. Vajza, aktualisht 45 vjeçe dhe tre nga fëmijët e mbijetuar janë duke marrë terapi, edhe pse identiteti i tyre është sekret.

8- Konspiracioni i Jonestown

Më 18 nëntor 1978, në një zonë të banuar të xhunglës Guyanese, prifti Jim Jones urdhëroi 913 pjesëtarët e kultit të tij religjioz që të vrisnin veten, duke pirë helm dhe kështu bënë. Kultistët kishin pësuar lavash truri nga megalomaniaku Jones, i cili e kishte emërtuar fshatin e tyre në xhungël si vetja e tij dhe i mbante ndjekësit e tij si skllevër. Edhe Jones vetë u gjend i vdekur. Ai kishte qëlluar veten me pistoletë ose ndoshta dikush tjetër e kishte vrarë. Me nofulla katrore, flokë sterrë të zinj dhe syze të errëta dielli, që e bënin të dukej si një agjent sekret, që pinte ilaçe antipsikike. Jones zë vend përkrah Charles Manson në ikonografinë amerikane të demonëve.

9- Gropa e Sadam Hysenit

Tetë muaj pasi u rrëzua nga pushteti i tij Bagdad, tirani i Irakut u gjet në dhjetor të 2003 i fshehur në Ad-Dawr, një qytet 10 milje në jug të qytetin e tij, Tikrit. Sadam Huseini u nxor nga një gropë me një thellësi prej 6 deri në 8 metra. Kapja e Sadamit erdhi pas një hetimi të gjatë në të cilat oficerët e shërbimit të fshehtë në bashkëpunim me truprojat dhe anëtarët e familjes të tij. Kur u larguan nga strofa nëntokësore, Sadam dukej i hutuar dhe i dezorientuar. Pas kapjes të suksesshëm, Presidenti George W. Bush njoftoi për irakianët: “Ju nuk duhet të frikësoheni më nga sundimi i Sadam Huseinit”. Sadam Hyseni u gjykua në Bagdad për krime kundër njerëzimit gjatë sundimit të tij 23-vjeçar dhe u var në dhjetor të 2006.

10- Kështjella e Elizabeth Bathory

Elizabeth Bathory ishte një konteshë hungareze nga familja e famshme Bathory, e cila ishte e njohur për mbrojtjen e Hungarisë kundër Perandorisë Otomane. Bathory, e cila ka jetuar midis 1560-1614, besohet të jetë vrasësja më e madhe seriale në historinë dhe do të kujtohet gjithmonë si “kontesha e gjakut”. Zbavitjet e Bathoryt dolën në dritë pas vdekjes së burrit të saj, ku ajo dhe katër bashkëpunëtorët e saj, u akuzuan për torturimin dhe vrasjen e grave dhe vajzave të virgjra. Të dhëna gojore tregojnë se gjakun e viktimave të saj ajo e përdorte për larje, në mënyrë që të mbante të përjetshme rininë e saj, edhe pse këto të dhëna janë krejtësisht të pabaza. Ajo çka është e vërtetuar për të, ishte se viktimat e saj ishin shpesh fshatare, që shkonin në kështjellën e saj me premtimin e një pune që paguhej mirë si shërbëtore, por kishte mes tyre edhe viktima të tjera, të cilat ishin bijat e fisnikërisë së vogël, që dërgoheshin në kështjellë për të mësuar mirësjelljen e aristokracisë.