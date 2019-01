Transformimi që ka pësuar tregu i kokainës në Europë është kryefjala e raportit më të fundit që ka publikuar Qendra Europiane e Monitorimit të Drogave.

Teksa e vendos theksin te rritja e rolit të karteleve me origjinë nga Ballkani në sigurimin e kokainës nga Amerika Latine për tregun e vendeve të BE-së, EMCDDA nxjerr në pah një karakteristikë të re në mënyrën e shpërndarjes së narkotikëve.

Sipas raportit, janë shqiptarët, ata që si gjithmonë luajnë rolin e korrierëve, por shpërndarjes i është shtuar një inovacion, që ka të bëjë me krijimin e call-centerave apostafat në Ballkan, nëpërmjet të cilëve telefonohet nga përdoruesit për të porositur kokainë dhe jepen indikacione nga “boss-ët” për shpërndarjen e saj.

Raporti konstaton se të ashtuquajturat kartelet e Ballkanit janë bërë më të dukshme në Amerikën Jugore gjatë viteve të fundit. Organizatat e Ballkanit janë zhvilluar në rrjete moderne dhe dinamike kriminale dhe janë përgjegjës për transportin, financimin dhe shpërndarjen e sasive të mëdha të kokainës nga Amerika e Jugut në Europë. Aftësia e tyre për të patur aksesin e kokainës, afër apo direkt nga burimi, e kombinuar me praninë në portet kryesore europiane, ka dhënë efekt në kapacitetet e tyre për të kontrolluar tregun fundor të furnizimin me kokainë.

Sipas raportit, së fundmi janë shfaqur metoda inovative për furnizimin e konsumatorëve me kokainë nëpër Europë. Raportohet se janë në veprim “call center”, të cilat janë të dedikuara për shpërndarjen e kokainës në disa pjesë të Belgjikës.

Call Center-at gjithsesi janë të vendosura fizikisht në shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe Spanjë. Konsumatorët belgë porositin një dërgesë përmes një numri telefoni qendror dhe më pas korrierët që veprojnë në territorin kombëtar, nga i cili bëhet porosia, e dorëzojnë me shpejtësi dërgesën në vendin e specifikuar. Këta korrierë rezultojnë se janë shumë të vështirë për tu investiguar apo për tu gjendur, pasi ka një numër të latë korrierësh ta padokumentuar që udhëtojnë për një kohë të shkurtër në Belgjikë dhe më pas kthehen, për shembull në Shqipëri. Raportet tregojnë se gjatë këtyre periudhave të shkurtra një korrier mund të shesë deri në 1 kg kokainë në javë mesatarisht.

Tregu i kokainës

Sasia e kokainës e konfiskuar në mbarë botën në vitin 2016 arriti në 1 129 ton, një rritje prej 23% në vitin e kaluar dhe niveli më i lartë i raportuar ndonjëherë (sipas raportit të UNODC, 2018). Tregjet kryesore të konsumit për kokainë janë Amerika e Veriut dhe Evropa perëndimore dhe qendrore. Amerika e Veriut (Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja) mbetet tregu më i madh në botë i kokainës, ku jetojnë më shumë se një e treta (34%) e të gjithë përdoruesve të kokainës. Në vitin 2016, Shtetet e Bashkuara ishin vendi kryesor i destinacionit për dërgesat e kokainës që u nisën nga Amerika e Jugut, rajoni kryesor i prodhimit të kokainës në botë.

Evropa është tregu i dytë më i madh për kokainën, me një treg të vlerësuar me pakicë me vlerë vjetore me vlerë të paktën 5.7 miliardë euro (EMCDDA, 2018). Megjithatë, gjetjet nga Raporti i fundit i Drogës Botërore (UNODC, 2018) tregojnë se rritja më e madhe e sasive të kokainës të konfiskuar në vitin 2016 ndodhi jashtë këtyre dy tregjeve kryesore të destinacionit të kokainës, duke konfirmuar përhapjen e vazhdueshme të trafikimit të kokainës në tregjet në zhvillim

Rritet konkurrenca mes grupeve në Europë

Rritja e fluksit të kokainës drejt Evropës duket se është lehtësuar nga përfshirja e një numri më të madh të grupeve të krimit të organizuar.

Ndërsa grupet italiane (Ndrangheta dhe Camorra) ende mbajnë një pozicion të fortë në biznesin ndërkombëtar të trafikimit të kokainës, vitet e fundit kanë dalë edhe lojtarë të rinj.

Grupet italiane tashmë njiheshin se kishin vendosur lidhjet e tyre të trafikimit drejtpërdrejt me vendet burimore në Amerikën e Jugut (McDermott, 2018).

Megjithatë, grupet e tjera të krijuara ose në zhvillim evropiane që më parë kishin fituar kokainën e tyre nga italianët, kanë ngritur kohët e fundit linjat e tyre të trafikimit. Ata tani sigurojnë kokainën direkt për tregjet e tyre kombëtare nga vendet burimore, gjë e cila ndikon në çmimet e kokainës, duke hequr ndërmjetësuesit.

Grupet e Inteligjencës pranë Europol sugjerojnë se disa grupe krimi britanike, holandeze, irlandeze, italiane dhe spanjolle janë zhvilluar në ndërmjetës të rëndësishëm në tregtinë e kokainës në këtë mënyrë.

