Diplomatë perëndimorë kanë parë tri mënyra se si SHBA-ja mund të përfshihet në dialogun Kosovë-Serbi në mënyrë që të arrihet marrëveshja ndërmjet këtyre dy vendeve.

Mënyra e parë mund të quhet “modeli Kissinger”. “Kjo vetëkupton që sekretari Shtetëror Pompeo ose këshilltari për Siguri Bolton, të përfshihen në negociatat ndërmjet Beogardit e Prishtinës, sado që s’është reale të pritet që kjo do të ndodhë në rastin e tillë. Kjo për shkakun se duket që as Pompeo dhe as Boltoni s’e kanë ndërmend ta marrin këtë rol të vështirë, që kërkon shumë kohë”, citon gazeta “Danas” një diplomat perëndimor anonim që e ka komentuar angazhimin e SHBA-së në bisedat për Kosovën.

Si mënyrë të dytë të përfshirjes së SHBA-së, sipas burimeve të kësaj gazete, përmendet edhe “modeli Holbrooke”. Kjo do të thotë emërim i një emisari special të rangut të lartë për pjesëmarrje në bisedime.

Si qasje të tretë të mundshme të Washingtonit në bisedat për Kosovën, transmeton Koha.net, diplomatët e përmendin të ashtuquajturin “model tradicional”. Në këtë rast, në bisedime do të përfshiheshin diplomatë të rangut më të ultë, ndërsa në fund të procesit do të përfshihej edhe vetë Presidenti ose

sekretari i Shtetit në mënyrë që të finalizohet marrëveshja dhe të përgatitet ceremonia e nënshkrimit.

Diplomatët theksojnë se përkundër dëshirës së Trumpit që SHBA-ja të marrë pjesë aktivisht për zgjidhjen e kontestit Kosovë-Serbi, “administrata amerikane aktualisht nuk është e koordinuar mirë, ndërsa situata mund të jetë edhe më e vështirë nga janari, kur demokratët do ta marrin Dhomën Përfaqësuese” .

(BalkanWeb)