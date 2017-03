Torta të vogla me Fruta të përziera

Ëmbëlsira që do t’ju shkrijnë në gojë, për më tepër që janë të mbushura me frutat më të shijshëm të sezonit. Kjo recetë përgatitet brenda një ore.

Përbërësit

130 gr luleshtrydhe

90 gr miell

80 gr sheqer

30 gr gjalpë

20 gr lajthi

18 copë mjedër

4 vezë(të verdhat)

2 kumbulla

1 vezë

gjysmë kokrre mollë golde

limon

vanilje, sheqer pluhur, kripë

Përgatitje

Për përgatitjen e këtyre tortave të vogla, lyeni dhe bëni pak me miell 6 masa për torta të vogla me diametër 10 cm; prisni në copa mollën, luleshtrydhet dhe kumbullat dhe shpërndajini tek format së bashku me mjedrat. Kaloni në frulator lajthitë me sheqer.

Ndërtoni një tip brumi në banjomari për 5 minuta vezën dhe të verdhat e vezëve me shqerin me lajthitë me pak kripë. Më pas për 10-12 minuta jashtë banjomarisë, deri sa të bëhet si shkumë.

Shtoni pak lëkurë limoni të grirë dhe gjysmë bustine vanilje. Bashkoni miellin e situr dhe në fund gjalpin e shkrirë. Hidheni masën tek format, spërkateni me pluhur sheqer dhe futini në furrë në 170 °C për 20 minuta.