Topalli: Ushtria ide e VV-së, nga e cila përfitoi Thaçi

Ai ka deklaruar se kjo cështje ka mundur të sqarohet me miqtë e Kosovës, në mënyrë që të shmangen situata të tilla, duke shtuar se megjithatë ushtria nuk mund të mbetet peng i serbëve në Kuvendin e Kosovës.

“Qëndrimi i SHBA-së në raport me ushtrinë na është i njohur nga mediat. Edhe ne si Vetëvendosje jemi të interesuar që të kemi raporte të mira me SHBA-në. Qëndrimi i saj ndaj ushtrisë mendoj që është dështim i diplomacisë së vendit. Është dështim i qeverisë dhe presidentit. Sepse është dashur që me këto raporte të mira që të konsultohemi së pari dhe t’ua sqarojmë”.

“Vetëvendosje është për themelimin e ushtrisë. Por kjo nuk do të thotë që e mbështesim presidentin. Më vjen mirë që edhe pozita po përfiton nga idetë e opozitës. Presidenti e ka shpërbërë dikur një ushtri, tani po do të krijojë një tjetër”.

“Ne jemi të interesuar që çështja e ushtrisë të rregullohet me kushtetutë. Por në kuvend i kemi përfaqësuesit serbë, që nuk do ta votojnë ndërrimin kushtetues. Kështu që nuk duhet që ushtria të mbetet peng i tyre. Natyrisht që kjo çështje duhet të konsultohet me partnerët ndërkombëtarë. Na duhet edhe partneriteti me NATO-n”.